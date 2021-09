Uno sbadiglio tira l’altro. La nostra capacità di resistere al contagio è molto bassa. Secondo gli scienziati il contagio dello sbadiglio è la prova che tutti noi siamo in grado di percepire e condividere gli stati emotivi altrui. Ma, nonostante lo sbadiglio sia un fenomeno diffuso, ancora non se ne conoscono appieno i meccanismi scatenanti o la precisa funzione per il corpo.

Lo sbadiglio spontaneo e lo sbadiglio da contagio sono due fenomeni completamente diversi. Il primo è antichissimo. Sbadigliare per noia o per stanchezza è una pratica che accomuna la maggior parte dei vertebrati. Quello da contagio, invece, segue regole più complesse e sembra incredibile ma lo sbadiglio è contagioso anche tra gli animali.

Anche gli animali sbadigliano

Per la scienza lo sbadiglio è una risposta involontaria a uno stimolo. Un riflesso incondizionato coordinato dal sistema nervoso. È un gesto che però, al contempo, può essere volontario, controllato o indotto. Dura in media sei secondi ed è associato a movimenti per svegliare il corpo.

Uno sbadiglio è capace di scatenare un meccanismo a catena che, ad oggi, è stato riscontrato solo in un numero limitato di specie. Oltre all’uomo, sbadigliano in risposta gli uni agli altri, solo le specie che hanno una socialità strutturata. Succede agli scimpanzé, ai lupi, agli elefanti marini, al babbuino, ai cani domestici, alle pecore e anche ai leoni.

I ricercatori hanno studiato il comportamento di un branco di leoni in Sudafrica. I leoni, dopo esser stati contagiati dallo sbadiglio, tendevano ad assumere comportamenti simili tra loro. Dopo aver sbadigliato insieme i leoni selvatici tendevano a coordinare i loro movimenti, arrivavano ad avere un comportamento in sincrono.

Esistono studi che affermano che lo sbadiglio è collegato alla sfera emotiva, sbadigliare attiva quelle zone del cervello complici dello scatenare emozioni. Per questo motivo lo sbadiglio è più contagioso tra familiari, tra coppie o tra amici. Anche i cani domestici sbadigliano di più in risposta agli sbadigli dei loro padroni, questo potrebbe indicare che si sentono eccezionalmente in sintonia con loro.

Lo sbadiglio contagioso potrebbe rivelarsi importantissimo tra le specie sociali di animali anche se ancora non sappiamo se si tratti di un vero e proprio strumento di comunicazione. Quindi, quando il nostro cane sbadiglia subito dopo di noi, è probabile ci stia dando prova di essere connesso alla nostra sfera emotiva.