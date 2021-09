Per liberare lo scarico della doccia intasato bastano questi trucchi veloci ed economici

Avere un bagno sempre ben funzionante è molto importante. Sia per mantenere una pulizia totale di tutti i sanitari e box doccia, sia per evitare di avere disagi quando si usano.

La manutenzione ordinaria, se fatta regolarmente e con cura, scongiura eventuali chiamate a idraulici. Infatti, da un semplice problema possono derivare situazioni più gravi, come ristagni d’acqua e scarichi intasati maleodoranti.

A volte siamo in preda alla pigrizia e, scoraggiati dal poco tempo a disposizione, sottovalutiamo questi piccoli problemi. Per questo dobbiamo sempre pulire con cura e adottare i classici filtri per lo scarico, per non accumulare capelli e peli.

Anche i residui di sapone solido potrebbero creare in bagno dei veri e propri tappi, dove i batteri possono proliferare. Prima di contattare un professionista, possiamo provare dei semplici rimedi, classici e casalinghi.

Se in casa abbiamo una sottile gruccia di metallo, apriamola e modelliamola in modo che possa fare da gancio per estrarre la matassa di residui. Apriamo il tappo dello scarico della doccia e proviamo a recuperare il materiale da eliminare. Se i capelli si trovano sullo strato superficiale, basterà toglierli con una semplice pinzetta per le sopracciglia.

Quando invece i residui sono più in fondo, potremo usare la ventosa, il tubo flessibile o un ferro da maglia. Solo se costretti e sotto consiglio di un professionista, usiamo prodotti chimici, indossando sempre una mascherina, per non inalare le sostanze nocive. Per sturare gli scarichi senza strumenti, possiamo ricorrere ad alcuni rimedi della nonna, utilizzando gli ingredienti della dispensa.

Metodi casalinghi

Per sciogliere i residui difficili e accumulati per giorni possiamo versare nello scarico 60 gr di bicarbonato e 150 ml di aceto e un secchio di acqua bollente. In questo caso ci sarà una reazione chimica, quindi allontaniamoci subito e lasciamo che il mix risolva il problema. In alternativa all’aceto, possiamo impiegare l’acido citrico, anche per eliminare la puzza.

Usare 5 cucchiai di sale e 5 di bicarbonato sembra essere un ottimo rimedio per liberare le tubature di nuova generazione. Prima di utilizzarli, accertiamoci che siano adatti al tipo di scarico che abbiamo nella doccia. Alla fine versiamo almeno un litro di acqua bollente e lasciamo agire. Al posto del bicarbonato, se non lo abbiamo in cucina, sostituiamolo con 500 ml di aceto.

Molti utilizzando anche le bibite gassate o il detersivo per piatti per sturare ingorghi non troppo gravi. Versare il prodotto e solo successivamente aggiungere un litro di acqua molto calda, evitando di usare la doccia per qualche ora.