Cosa succederebbe unendo il dolce più buono in assoluto e uno dei frutti più gustosi e prelibati di questa stagione? Il risultato, probabilmente, sarebbe straordinario.

È proprio ciò che accadrà preparando questo squisito tiramisù alle castagne. Ci siamo già dedicati alla preparazione di questo godurioso e irresistibile tiramisù al pistacchio senza uova e pronto realmente in 5 minuti. Oggi, invece, ci addentreremo ufficialmente nell’autunno anche in cucina, con questa ricetta che sa di calore e di famiglia. La castagna, infatti, è il frutto autunnale per antonomasia, quello che riscalda le serate più fredde dell’anno.

Che bello mangiare le caldarroste insieme ai propri cari davanti a un camino o quelle più morbide nella versione bollita. Oggi scopriremo un altro modo davvero squisito per gustare le nostre castagne. Il dolce sarà davvero buono da leccarsi i baffi e sarà pronto in 5 minuti. Scopriamo subito come prepararlo.

Questo buonissimo tiramisù alle castagne è il dolce autunnale che sta spopolando sul Web

Per questo dolce utilizzeremo la buonissima crema di marron glacé, perfetta per preparare un dolce veloce in pochissimi minuti. A chi, invece, ama di più le castagne abbrustoliste sul fuoco, molto probabilmente sarà utile questo trucchetto per sbucciare le castagne e togliere loro perfettamente la pellicina in 2 minuti.

Ora, però, partiamo ufficialmente con la ricetta.

Ingredienti

10 biscotti secchi classici (andranno bene anche le altre tipologie, a nostro gusto personale);

2 uova;

250 gr di mascarpone;

20 gr di zucchero bianco o grezzo;

180 gr di crema di castagne;

marron glacé q.b.;

cannella in polvere q.b.

Procedimento

Sbricioliamo finemente nel mixer i biscotti. Teniamone da parte 3, che poi utilizzeremo per ricavarne una granella grossolana e croccante che utilizzeremo come guarnizione finale.

Rompiamo le uova e mettiamo i tuorli in una ciotola. Montiamo, quindi, i tuorli con lo zucchero, prolungando l’operazione fino a quando non avremo ottenuto una soluzione alquanto densa e spumosa.

A questo punto aggiungiamo il mascarpone. Attenzione però: è importante che il mascarpone sia a temperatura ambiente e quindi, prima di utilizzarlo, dovremo assicurarci di averlo tenuto fuori dal frigo per almeno 30 minuti. Aggiungiamo anche gli albumi che, precedentemente, avremo montato a neve.

Creiamo la composizione finale

Questo dolce potrà essere composto in una pirofila o all’interno di un bicchiere, in questo caso per preparare un dolce cosiddetto “al cucchiaio”.

Prendiamo, quindi, il contenitore che riteniamo più opportuno, e iniziamo a ordinare i vari strati. Come base sistemeremo i biscotti tritati con il mixer, poi la crema di castagne e, infine, la crema di mascarpone.

Decoriamo l’ultimo strato con una manciata di granella di biscotti, più i due ingredienti finali che renderanno il tutto ancora più gustoso. Stiamo parlando dei marron glacé e della polvere di cannella.

Il tocco dei maestri pasticceri

Tagliamo i marron glacé in pezzi grossolani e distribuiamoli a piacere sul nostro tiramisù. Per finire, spolveriamo il tutto con della polvere di cannella, per dare una nota speziata alla nostra ricetta.

Mettiamo il tiramisù in frigo per circa una giornata, ossia 24 ore, dopodiché il nostro gustosissimo dolce alle castagne sarà ufficialmente pronto! Basterà assaggiarne anche solo un boccone per capire perché questo buonissimo tiramisù alle castagne è il dolce autunnale che sta spopolando sul Web!