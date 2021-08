C’è chi dice che con il caldo passi l’appetito, e c’è chi questa sensazione non sa neanche cosa voglia dire. Noi vogliamo accontentare i buongustai, facendo gola anche a chi vorrebbe cercare di resistere.

E vogliamo farlo con la buonissima ricetta del tiramisù al pistacchio, cremoso e croccante allo stesso tempo e ottimo per tutti i palati. Per preparare questo dolce basteranno realmente 5 minuti d’orologio, sporcheremo pochi utensili e creeremo una sfiziosità da leccarsi i baffi.

Inoltre non utilizzeremo le uova, ottenendo così un tiramisù squisito ma più leggero rispetto a quello della ricetta originale. Iniziamo subito.

Ingredienti

300 gr di mascarpone;

250 gr di crema spalmabile al pistacchio;

150 gr di savoiardi;

Pistacchi interi non salati q.b.,

Caffè q.b.;

Cacao in polvere.

Godurioso e irresistibile tiramisù al pistacchio senza uova e pronto realmente in 5 minuti

In un contenitore versiamo il mascarpone e iniziamo a lavorarlo con le fruste elettriche o lo sbattitore, a velocità media. Uniamo la crema di pistacchi, continuando a lavorare la nostra miscela.

Amalgamiamo bene il tutto, fino a quando il composto sarà completamente omogeneo.

Precedentemente avremo già preparato il caffè, e l’avremo lasciato raffreddare. Versiamolo quindi in un contenitore, e prepariamoci ad inzuppare i nostri savoiardi.

Attenzione: per questa fase è importante che il caffè sia davvero freddo, altrimenti i savoiardi rischieranno di diventare troppo molli.

Via con gli strati del tiramisù

A questo punto potremo iniziare a preparare gli strati del nostro tiramisù.

In una pirofila versiamo parte della nostra crema al mascarpone e pistacchio, e livelliamola con una spatola per formare il primo strato. Iniziamo a intingere i savoiardi nella bagna al caffè. Non teniamoli troppo a lungo nella bagna, sempre per evitare che diventino troppo molli. Posizioniamo i savoiardi bagnati sulla crema per creare il secondo strato del nostro tiramisù, quindi ripetiamo la sequenza finché gli ingredienti saranno terminati.

Il tocco da maestro

Decoriamo con un velo di cacao in polvere la superficie del nostro dolce.

Per rendere ancora più gustoso il nostro tiramisù, possiamo preparare anche una granella di pistacchi croccante e decorativa. Frantumiamo i pistacchi in pezzi non troppo piccoli, quindi distribuiamo la granella sulla superficie del nostro dolce. Ed ecco terminato il nostro godurioso e irresistibile tiramisù al pistacchio senza uova e pronto realmente in 5 minuti.

Il consiglio in più

Per gustare questo dolce con più comodità potremmo preparare la stessa ricetta sostituendo la pirofila con dei bicchierini di vetro. In questo modo il nostro tiramisù diventerà un dolce al cucchiaio, ancora più bello da vedere e sfizioso.

Approfondimento

