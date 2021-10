Mangiare le castagne è una delle attività più belle dell’autunno. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha trascorso qualche momento di allegria davanti a un camino acceso, mangiando croccanti caldarroste ancora fumanti.

Hanno un sapore dolce e morbido, simile a quello della zucca e si adattano bene a tantissime ricette. L’unico difetto delle castagne, se così si può definirlo, è la pellicina che le circonda che, spesso, è molto difficile da eliminare.

Molte volte, infatti, è maggiore il tempo che ci si impiega per eliminare la pellicina dalle castagne che quello necessario per mangiarle. Esistono diversi segreti e metodi per rimuovere questa pellicina dalle castagne, ma oggi consiglieremo quello migliore in assoluto. Grazie a questo trucchetto, ci vorranno solo 2 minuti per avere castagne completamente pulite e pronte per essere mangiate! Scopriamolo subito!

Per sbucciare le castagne perfettamente in soli 2 minuti basta questo trucchetto della nonna

I trucchetti della nonna sono, spesso, i migliori e i più efficaci. È un metodo della nonna, ad esempio, quello che abbiamo già utilizzato per riciclare le bucce delle castagne. Infatti, chi butta le bucce delle castagne sta sbagliando di grosso perché valgono tantissimo per questa particolarità.

Un altro trucchetto della nonna molto utile riguarda, come abbiamo detto, la rimozione della pellicina esterna. Farlo è davvero molto semplice. Iniziamo.

Incidiamo le castagne

Il primo passaggio è incidere le castagne nella parte bombata con un coltello. Attenzione, in questa fase dovremo fare attenzione a incidere solo la buccia delle castagne, senza intaccarne la polpa. In questo modo sarà più facile che la pelle si stacchi da sola.

Attenzione a questo passaggio

A questo punto mettiamo le castagne in un contenitore pieno di acqua tiepida e lasciamo in posa per circa mezz’ora. Trascorso il tempo, potremo finalmente scolarle.

A parte prendiamo una pirofila di ceramica, di quelle che solitamente si utilizzano per la pasta al forno. Creiamo uno strato di sale grosso, quindi sistemiamo le castagne l’una accanto all’altra. Facciamo attenzione che il taglio ricavato precedentemente sia rivolto verso l’alto.

Ora inforniamo

Inforniamo la pirofila in forno statico a 200° per 20 minuti circa. Controlliamo spesso la cottura e quando ci sembreranno cotte potremo estrarre la pirofila dal forno.

Quando le castagne saranno pronte, potremo sistemarle in uno strofinaccio da cucina e lasciarle riposare.

Dopo qualche minuto, le castagne saranno pronte per essere sbucciate. Basterà provare a sbucciare la prima per notare subito quanto sia facile staccare tutte le pellicine alla perfezione. Ecco perché per sbucciare le castagne perfettamente in soli 2 minuti basta questo trucchetto della nonna.

