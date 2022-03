È possibile fuggire non solo dalla città, ma anche dalla vita moderna? Sì, per chi sceglie di immergersi in questo splendido borgo medievale. Fra natura, cultura e buona tavola, ecco dove trascorrere un weekend primaverile.

Perché visitare Bagnara di Romagna

Per una gita di un weekend, visitare un borgo è sicuramente un’ottima scelta. In due giorni si ha giusto il tempo di immergersi nelle atmosfere del luogo e assaggiare le specialità della cucina locale. Ma soprattutto di rilassarsi, lontani dal caos urbano.

Tuttavia non è semplice scegliere la destinazione: i borghi italiani sono tantissimi e tutti ricchi di fascino! Per fortuna un’utile guida viene dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che raccoglie e valorizza i paesini da visitare assolutamente.

Fra i borghi entrati nel club più di recente ce n’è uno che unisce cascate spettacolari, canyon e romantici scorci sul lago. Per chi invece preferisce una gita di primavera tra ottima cucina e architetture di epoca medievale, la scelta cade su Bagnara di Romagna.

Immerso nelle verdi pianure in provincia di Ravenna, questo borgo permette di ammirare un esempio raro di fortezza medievale perfettamente conservata. Si possono infatti ancora vedere la rocca sforzesca, il muro di cinta e il fossato. Addirittura, secondo molti studiosi, questa è una delle migliori fortificazioni del XV secolo in Italia.

Ma le atmosfere medievali non sono l’unica ragione per visitare Bagnara di Romagna. Anche chi ama mangiare bene rimarrà sicuramente soddisfatto, soprattutto se visita la cittadina in primavera. Ecco perché.

Gita di primavera tra ottima cucina e atmosfere medievali perfettamente conservate nel borgo premiato fra i più belli in Italia

Si sa che in Romagna si mangia cibo buono e genuino. La pasta fresca e la piadina sono solo alcune delle specialità per cui è famosa la tradizione enogastronomica locale.

Bagnara di Romagna non fa eccezione. Anzi, per chi visita il borgo in primavera c’è un appuntamento particolarmente goloso: la sagra del castrato, che si svolge solitamente a fine aprile. È un’ottima occasione per assaggiare non solo il castrato, ma anche altre specialità locali.

Altrimenti, per una cena di charme entro le mura medievali del borgo, si può scegliere la Locanda di Bagnara. L’antica osteria e stazione di posta offre anche la possibilità di pernottare.

Un’ulteriore alternativa per provare un tipico menù romagnolo è Il Molinello. Questo ristorante è situato in campagna, poco distante dal borgo. Al suo interno si può ancora ammirare parte dell’antico mulino.

Insomma, le possibilità per mangiare bene sicuramente non mancano. Vale allora sicuramente la pena di andare a Bagnara di Romagna. In alternativa, per un weekend di primavera si può anche visitare un romantico borgo con castelli e giardini a picco sul mare e una villa fiabesca, aperta al pubblico da pochissimo.

