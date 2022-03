Oggi è il primo giorno di primavera e la natura sta per regalarci un’esplosione di fiori, profumi e colori. Molti di noi hanno a disposizione poco spazio per tenere del verde, ma prenderci cura delle piante può darci molta soddisfazione. Tra le aree della casa perfette per ospitare piante e fiori ci sono i balconi. Averli ben curati e colorati può restituire un’immagine della nostra casa completamente diversa. Se amiamo le piante, ma non siamo degli abili pollici verdi, oggi vogliamo suggerire una pianta che potrebbe fare al caso nostro. Questa possiede infatti una grande capacità di adattamento. Si tratta di una pianta rustica che resiste non solo a periodi di siccità, ma anche ai ristagni idrici e al freddo. Piantarla adesso può garantirci fioriture durature, colorate e davvero diverse dai soliti fiori che vediamo sui balconi.

Possiede foglie profumate e fiori colorati ed ammalianti questa pianta davvero facile da coltivare, perfetta da tenere sul balcone in primavera

La salvia ornamentale è una pianta perenne perfetta per chi vuole ambienti sempre fioriti senza tanti sforzi. Tra le moltissime specie esistenti, oggi vogliamo spiegare in che modo occuparci della salvia coccinea. Questa pianta ci regala fioriture abbondanti di colore rosa e rosso. Generalmente, questa pianta inizia a fiorire ad aprile e produce moltissimi fiori fino ai primi freddi invernali. Per aiutarla a crescere sana e rigogliosa, consigliamo di tenerla in un ambiente molto soleggiato. Bagniamo la pianta generosamente, in modo da mantenere il terriccio sempre umido. Inoltre, se vogliamo garantirci fioriture abbondanti, consigliamo di concimare la pianta ogni 15 giorni con prodotti ricchi di potassio. Infine, se possibile, scegliamo un terriccio ricco e misto con sabbia per migliorare il drenaggio.

Potatura

La salvia coccinea possiede foglie profumate e fiori colorati ed ammalianti, ma per averla sempre florida e rigogliosa dobbiamo potarla 2 volte l’anno. Sarebbe opportuno farlo nel mese di marzo e poi a luglio. Potiamo questa pianta usando delle cesoie ben affilate e specifiche per la potatura. Queste dovranno essere pulite e disinfettate prima di procedere, in modo da non danneggiare la pianta. Quest’operazione darà alla pianta una forma più definita e manterrà i rami giovani e maggiormente produttivi. Sarà sufficiente tagliare la pianta di appena un quarto della sua lunghezza praticando tagli netti e ben definiti.

