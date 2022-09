Si trova a meno di un’ora da Napoli uno dei borghi più belli d’Italia

L’Italia non è fatta di sole città monumentali. La bellezza unica dei piccoli borghi piace sempre di più ai turisti. Questi ricercano serenità e bellezza, magari unendo la possibilità di mangiare e bere bene a costi più contenuti rispetto alle vie note. Così scopriamo un piccolo Mondo ancora intatto fatto di ritmi umani e di sensazioni. Spesso raggiungere questi luoghi non è complicato, come nel caso di Summonte. Infatti la vicinanza da Napoli è davvero relativa, e consente di conoscere un’area diversa dalla splendida ma già conosciutissima Costiera Amalfitana.

Sono almeno 3 le ragioni per conoscere Summonte. Si trova a meno di un’ora da Napoli ed è considerato tra i paesi più belli in Campania. Così vediamo perché andare.

Natura e bellezza ma anche passeggiate e cucina

Si tratta di un piccolo scrigno per godere di una domenica alternativa lontano dal rumore e dallo stress. Summonte si trova nel parco naturale del Partenio, circondato dal verde e protetto da un clima temperato. È un borgo molto antico che ha attraversato le epoche svolgendo un ruolo militare. Le vie vivono in continuità con la natura. Un tiglio secolare nel centro della piazza costituisce una delle piante monumentali d’Italia. Anche se forse in pochi conoscono l’esatta ubicazione dell’albero più antico d’Italia. Le vie del paese si snodano con tipico impianto medievale. Già questo clima che unisce uomo e natura merita un approfondimento. Unica a suo modo anche la grande scacchiera che si trova al centro del paese, un luogo divertente per trascorrere qualche ora.

La torre Angioina è forse l’elemento più tipico del paese. Era parte di un sistema difensivo che doveva servire al capillare controllo del territorio. Oggi lo spazio interno della torre ospita il Museo Civico di Summonte. Il borgo gode di una posizione geografica privilegiata. Il clima e la posizione sono ottimali per il turismo nella natura. Per questo, oltre ad un sistema di condivisione di biciclette elettriche, i visitatori possono godere di splendidi trekking. Da non perdere il sentiero naturalistico che collega il rifugio Uru Preta al Campo di San Giovanni. Un itinerario notevole per ammirare le bellezze del Partenio.

Si trova a meno di un’ora da Napoli uno dei borghi più belli d’Italia

Non dimentichiamo poi l’ulteriore ottima ragione per giungere a Summonte. La cucina qui si sposta sorprendentemente dalle tradizioni costiere. D’autunno e d’inverno specialmente potremo gustare la famosa zuppa di castagne e funghi porcini. Un piatto saporito, denso e molto tipico. Una piccoli sintesi dei doni della montagna, che hanno reso giustamente Summonte parte della prestigiosa lista dei borghi più belli d’Italia.

