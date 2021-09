L’oroscopo è un argomento sempre di grande attualità. Molti ci credono fortemente, lo consultano con attenzione ogni giorno e, spesso, si fanno addirittura condizionare in alcune scelte. Altri invece, meno scaramantici, non gli danno troppo peso. Tuttavia, alla fine, un po’ tutti cediamo ad una lettura anche rapida. Soprattutto a inizio anno, per farci un’idea di cosa ci potrà accadere di buono e, spesso, prima di eventi importanti come un esame o un colloquio.

Sempre in tema di astrologia, molti hanno una particolare passione per l’oroscopo cinese.

La struttura dell’oroscopo cinese

Nell’oroscopo cinese troviamo 12 segni zodiacali che, però, a differenza di quanto accade nell’oroscopo occidentale, seguono una suddivisone in anni anziché in mesi.

Dunque, nell’astrologia cinese, ogni singolo ciclo ha una durata di 12 anni.

Bisogna prestare però attenzione in quanto, questi intervalli temporali seguono il calendario cinese. Ciò vuol dire che l’anno non inizia il 1° gennaio né termina il 31 dicembre.

Come accade per i nostri segni dello zodiaco, anche quelli cinesi sono associati a numeri e colori particolari. Nelle prossime righe andremo ad approfondire il tema cromatico.

Questi sono i colori porta fortuna per ogni segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese

Ecco qui di seguito i colori associati ad ognuno dei segni dello zodiaco cinese.

Topo: blu, verde e oro;

Bue: bianco, giallo e verde;

Tigre: blu, bianco, grigio e arancione;

Coniglio: rosso, rosa, viola e blu;

Drago: oro, argento e bianco-grigio;

Serpente: giallo, rosso e nero;

Cavallo: verde e giallo;

Capra: rosso, verde e viola;

Scimmia: bianco, oro e blu;

Gallo: oro, giallo e marrone;

Cane: verde, rosso e viola;

Maiale: giallo, grigio, oro e marrone.

Dunque, questi sono i colori porta fortuna per ogni segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese. In base al proprio segno, a questo punto, ognuno non avrà dubbi sul colore di abiti e accessori da indossare, specie in occasioni particolarmente importanti.

Sulla base del nostro zodiaco, potrà sembrare incredibile ma possiamo scegliere il colore di smalto in base al nostro segno zodiacale.

Chi invece è meno scaramantico e semplicemente si basa sulla moda, non può non sapere che il colore che detterà la moda nell’autunno 2021 è delicato, romantico e ultra femminile.

Yin e yang

Forse non tutti sanno, che i 12 segni dello zodiaco cinese sono riconducibili ai due concetti di yin e di yang, noti, seppur in maniera piuttosto generale, anche nel nostro Paese e nella nostra cultura.

