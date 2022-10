Lavare i capi è un’operazione più complessa e da non sottovalutare. Può capitare che, per un errore o una dimenticanza, si ritrovino al termine del lavaggio dei tessuti scoloriti. O, al contrario, della biancheria macchiata dai colorati.

In entrambi i casi dovremo agire con prontezza, senza aspettare che gli aloni si secchino o potremmo andare incontro a parecchie difficoltà. Togliamo innanzitutto l’indumento colorato che abbiamo dimenticato insieme ai bianchi. In seguito dovremo procurarci un panno umido, da passare bene nel cestello per eliminare possibili tracce rimaste.

Fatto questo, basterà mettere in pratica un paio di soluzioni veloci per rimediare al bucato stinto e macchiato.

Consigli per usare la candeggina in lavatrice

Se il tessuto lo consente, potremmo optare subito per un lavaggio alla temperatura più alta. In caso contrario leggiamo prima l’etichetta e, se ce lo consente, procediamo a mano con la candeggina. Quando avremo finito potremo sistemare i panni nel cestello e svolgere il lavaggio normale. Concludiamo poi con un’asciugatura completa sotto i raggi del sole.

Se vogliamo, in alternativa potremmo aggiungere una tazza di candeggina direttamente nel cassetto. Effettuiamo un risciacquo degli indumenti diventati rosa, azionando un ciclo completo a velocità massima. Nel caso non avessimo la candeggina, potremmo facilmente sostituirla con l’aceto bianco distillato.

Soluzioni veloci per rimediare al bucato stinto e macchiato da altro colore

Scervellarsi su come togliere l’odore di muffa e sudore è solo uno dei problemi che ci attanagliano quando si parla di bucato. Le macchie di colore sono un dilemma altrettanto frequente, ma per fortuna possiamo risolverlo anche senza usare la candeggina.

Pretrattando in modo naturale potremmo occuparci con sicurezza della biancheria colorata a chiazze. In assenza di un prodotto specifico, infatti, si può tranquillamente ricorrere a un mix con tre parti di sale e una di limone. Per sbiancare il bucato definitivamente, poi, affidiamoci alla lavatrice, aggiungendo un detergente apposito.

Capita, però, anche di aprire l’oblò e accorgersi che un capo ha stinto, macchiando gli altri colorati. Se il danno non è grave, possiamo ripararvi lasciando gli indumenti in ammollo in una bacinella. Aggiungiamo un misurino di detergente liquido e due cucchiai di bicarbonato e attendiamo.

Avessimo a che fare con macchie particolarmente ostinate, non ci resta che riprendere in mano la nostra candeggina. Assicuriamoci, però, di usarne una delicata, in quantità modeste. Per esempio, potremmo diluirne un cucchiaino in un bicchiere d’acqua, quindi procedere con la lavatrice.

