È giunto il momento di pensare al look autunnale.

Ci siamo occupati dei capelli e abbiamo visto i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021, dai più sbarazzini ai più raffinati. Per quanto riguarda la manicure, ecco quali sono i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno.

A questo punto non ci resta altro che pensare all’abbigliamento. Ogni anno, o meglio ogni stagione, ci sono capi d’abbigliamento e colori che fanno più tendenza di altri.

In fatto di colore, il lilla sarà il protagonista indiscusso del prossimo autunno. Delicato, romantico e ultra femminile ecco il colore che detterà la moda nell’autunno 2021.

Questa tinta pastello molto delicata riprende il colore del glicine. E infatti viene spesso associata alle cerimonie, più precisamente agli abiti delle damigelle d’onore della sposa. Cambio di scena! Nell’autunno 2021 e l’inverno 2022, il lilla abbandonerà il romanticismo di spose e matrimoni e diventerà una delle tendenze più forti in fatto di moda.

Consigli per indossare al meglio questa sfumatura chiara e luminosa di viola

Grazie alla sua gradazione chiara, il lilla permette di dare un tocco di luce e di ravvivare gli ambienti.

Nella moda, tuttavia, non è un colore così semplice da portare. È fondamentale tenere conto di semplici regole relative alle proporzioni perfette.

Sulle passerelle abbiamo visto “total look lilla”, con tailleur, cappotti lunghi e abbinamenti monocromatici.

Non è da tutti poter azzardare così tanto. Non tutte se lo possono permettere e non tutte si sentono a proprio agio con uno stile così spinto.

La moda non deve essere per forza “total”. Nessuno infatti vieta di scegliere abbinamenti spezzati o una fantasia che abbia all’interno la nuance di tendenza.

Innumerevoli sono poi infine le possibilità di indossare accessori lilla. Un foulard o una cintura importante sapranno di certo ravvivare in maniera stilosa un rigoroso look nero, o comunque scuro.

Delicato, romantico e ultra femminile ecco il colore che detterà la moda nell’autunno 2021

Sulle passerelle abbiamo visto sfilare anche eleganti abiti da sera color lilla. Givenchy, per esempio, ha realizzato un lungo abito fasciante. Mentre Salvatore Ferragamo ha proposto un modello con spacco dalle linee pulite ed essenziali.

Per sdrammatizzare il look ed evitare un effetto troppo stucchevole e sdolcinato, si consiglia di abbinare degli stivali modello bikers.

Leggende e significato del colore lilla

Secondo un’antica leggenda, le fate amavano vivere circondate dai lillà, fiore che, sempre nel passato, era considerato un “amuleto” utile a scacciare il Male.

A livello cromatico, il lilla nasce dalla combinazione di rosso e blu. Per tal motivo è considerato un colore che rappresenta il rapporto stretto che c’è tra corpo e mente.

Infine, poiché il rosso è il colore per eccellenza che simboleggia la passione, ne consegue che il lilla rappresenti un tipo di seduzione più raffinata e ricercata.