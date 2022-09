L’autunno è ormai alle porte anche se, in gran parte d’Italia, il meteo è ancora settato su temperature prettamente estive. Nonostante ciò, per questo passaggio graduale al freddo, durante il quale attraverseremo il temutissimo mezzo tempo, ci sarebbero già tante nuovissime tendenze d’adocchiare nel settore moda e beauty. In vista del prossimo shopping, capi imperdibili da acquistare sarebbero i pantaloni “slouchy”, leggermente a palloncino, maglie a righe e un intramontabile blazer over.

Per quanto riguarda le calzature, invece, ci sarà un ritorno di texani e “biker boots”, affiancati dalle elegantissime e versatili scarpe T-bar. Passando al settore beauty, le parole d’ordine del make up saranno punti luce e colori pop. Tuttavia, la tendenza dell’eyeliner grafico non si farà rubare la scena, soprattutto nelle varianti viola, prugna e burgundy. Infine, per completare, numerose sono le novità anche in “tema smalto” e nell’articolo di oggi scopriremo proprio quali saranno i colori imperdibili da sfoggiare sulle unghie di mani e piedi.

Per l’autunno 2022 ecco 6 colori di smalto per unghie di tendenza

Per una manicure e una pedicure all’ultimo grido, anche senza smalto semipermanente o gel, l’autunno 2022 elegge come colore dominante il verde. Dimentichiamoci, però, dei colori più “scontati” e perfettamente nel mood autunnale, come il verde oliva, il bosco o il kaki. Al contrario, si recupererà una brezza d’estate con il verde acqua e una nota di primavera con il verde pistacchio, decisamente più accesi e brillanti. Per quanto riguarda il finish si può optare sia per una massima lucentezza sia per un più particolare cromato.

La palette dei colori caldi anche per unghie corte

Passando ai colori che più s’intonano con l’autunno, e cioè quelli caldi, per quest’anno non avremo la supremazia del solito bordeaux. Al suo posto, invece, spopolerà il color caramello, aranciato, e il marrone scuro in versione opaca. Queste due nuance si sposano perfettamente anche con le unghie più corte e non hanno limiti di carnagione. Inoltre, il marrone scuro opaco è l’ideale per creare l’accent nail art colorando, per esempio, di beige opaco il dito anulare.

La palette dei colori più chiari

Infine, chi ama i colori chiari e la loro versatilità quest’autunno 2022 può trovare due proposte interessanti, alternative ai soliti “rosellini”. La prima è il bianco latte, dal finish mediamente lucido, perfetto per creare “baby boomer” o per impreziosire manicure/pedicure con brillantini.

La seconda è il bianco opale, caratterizzato da sfumature iridescenti e cangianti a seconda della luce, perfetto per unghie molto lunghe. Allora, per l’autunno 2022 ecco 6 colori di smalto per mani e piedi super alla moda.

