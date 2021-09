Molti dicono di non crederci. Spesso, però, prima di un appuntamento o un esame importante, a tutti capita di dare una rapida sbirciata all’oroscopo. Anche i meno scaramantici, infatti, cedono alla lettura delle Stelle.

Che siano previsioni davvero affidabili o meno, nessuno è in grado di dircelo e confermarlo. Tuttavia, una cosa è certa: i vari segni zodiacali presentano specifiche caratteristiche di base che molto spesso si ritrovano nella fisicità e nella personalità delle rispettive persone.

Pensiamo anche solo ad esempio alla macro distinzione tra i segni di Terra, Fuoco, Acqua ed Aria.

In piena estate avevamo infatti visto, quale fosse il costume da spiaggia perfetto per ogni segno zodiacale.

Prendendo quindi in considerazione anche solo le caratteristiche caratteriali tipiche di un segno, è possibile tracciare un quadro generico di svariate situazioni.

I settori più gettonati sono in genere salute, lavoro, amore e scuola.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ormai alle porte, concentriamoci allora un attimo sulla scuola. Settore che, in senso lato, può essere trasposto anche all’ambito lavorativo più in generale.

Ecco svelati i 3 segni zodiacali che inizieranno alla grande l’anno scolastico

Sul podio, per quanto riguarda il successo negli studi troviamo Ariete, Sagittario e Capricorno.

Partiamo dall’Ariete: è il suo anno. I nati sotto il segno dell’Ariete devono iniziare l’anno scolastico con grinta ed energia ed afferrare ogni occasione al volo. Sicuri delle proprie capacità, non devono avere tentennamenti. Offrirsi quindi volontari alle interrogazioni e presentarsi ai primi appelli di ogni sessione di esame all’università.

Carico ed energico, il Sagittario è pronto per portare a casa grandi successi. Chi è al termine del suo percorso di studi, lo concluderà con strepitosi risultati ed immensa soddisfazione. L’importante è che rimanga sempre ben concentrato sui propri obiettivi e attento a non farsi distrarre da altro.

Grandi soddisfazioni e successi aspettano anche i nativi del Capricorno.

Ed ecco svelati i 3 segni zodiacali che inizieranno alla grande l’anno scolastico.

Gli altri segni non devono di certo disperare.

Nonostante un inizio a rilento, il Cancro presenta un quadro tutto sommato buono. Deve solo procedere con calma e non farsi prendere troppo dall’ansia: tutto scorrerà poi via liscio e andrà per il verso giusto.

Complice la “didattica a distanza” degli ultimi mesi, il Leone deve riacquistare fiducia in sé stesso perché teme di avere perso il ritmo e le sue abitudini. Con un po’ di pazienza e di sano rodaggio tornerà a ruggire come prima.

Dubbi e perplessità attanagliano lo Scorpione. Per fare scelte importanti, se ad esempio si ha in mente di cambiare totalmente il proprio percorso di studi, questo è l’anno giusto. Coraggio!

Approfondimento

Come scegliere lo zaino migliore per i bambini che iniziano la scuola elementare