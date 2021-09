Anche oggi la rubrica di “Cultura e Società” riguardante l’oroscopo di ProiezionidiBorsa continua per informare gli stimati Lettori come gli astri influenzeranno le nostre giornate.

In particolare, quest’ultimo weekend di settembre sarà molto tosto per due segni zodiacali secondo l’oroscopo. Ma non in una direzione positiva, purtroppo. Chissà cosa riserveranno gli astri la prossima settimana andando incontro al nuovo mese di ottobre. Per scoprirlo bisognerà attendere.

Non mancheranno delle sorprese più piacevoli per gli altri segni, ma adesso procediamo con ordine e vediamo di focalizzare l’attenzione sui flop in classifica.

Il weekend dell’Ariete

L’Ariete è il primo segno zodiacale dell’oroscopo, è un segno di fuoco ed è il segno in cui Marte ha il proprio domicilio. Questo significa che i nati sotto questo segno hanno una spiccata determinazione, forza e grinta. Ciò nonostante, questo weekend sarà ricco di energia sì, ma negativa.

Saranno giorni particolarmente irritanti dove la tensione sarà percepita anche da lontano e saranno governati da irritabilità che, inevitabilmente, porterà a scontri. Conflitti interiori e con gli altri, sia in ambito lavorativo che in amore.

È lo stress di questa settimana che darà avvio alle incomprensioni ma la goccia che farà traboccare il vaso sarà l’impulsività che caratterizza questo segno. La cosa da fare? Cercare di contare fino a dieci.

Il weekend del Toro

Brutte notizie anche per i nati sotto il segno del Toro, secondo segno zodiacale, di terra e segno in cui Venere ha il suo domicilio. Al contrario dell’Ariete, il Toro è più incline alla riflessione piuttosto che all’impulsività ma ciò nonostante durante questo weekend potrebbe perdere la pazienza. Soprattutto in amore e specialmente qualora ci fossero delle incomprensioni pregresse o delle questioni irrisolte con il partner. La cosa da fare? Cercare di mantenere la calma principalmente nel ragionare e nello spiegare i punti da risolvere.

Quest’ultimo weekend di settembre sarà molto tosto per due segni zodiacali secondo l’oroscopo

Purtroppo per l’Ariete e per il Toro, i giorni che verranno non saranno affatto piacevoli ma la ruota gira per tutti e magari nella prossima settimana le cose cambieranno.

Se per questi due segni il fine settimana non sarà facile, al contrario la Bilancia e lo Scorpione saranno baciati dalla fortuna. Questi giorni saranno molto intensi sia dal punto di vista dell’amore che del lavoro. L’affinità di coppia sarà visibile e tangibile, così come le collaborazioni lavorative.

Il Cancro, invece, questo weekend sarà molto complice con il proprio partner ma in ambito lavorativo potrebbero esserci delle piccole incomprensioni.