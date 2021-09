Ci sono mode che passano e altre che ritornano a farsi largo tra le vetrine e per le strade. Le tendenze di quest’autunno non riguardano solo l’abbigliamento. Anche alcuni accessori sono tra i “must have” irrinunciabili per chi vuole essere all’ultimo grido.

Se il colore che tutte vogliono per la propria borsa in autunno e inverno è questo, c’è un altro accessorio oggetto del desiderio di tantissime. È un cimelio che fa ritorno dal passato, ma che era in voga anche la primavera scorsa. Credevamo di non averne più bisogno, ma ci sbagliavamo. Vediamo di cosa si tratta.

Un classico che non invecchia mai

Vi sono degli oggetti che spesso inquadriamo come vecchi e ormai inutilizzabili ai giorni nostri. In realtà, è proprio la loro essenza “vintage” a farne un sogno irrinunciabile. Una delle icone per eccellenza dei tempi andati che ritorna di prepotenza al centro della scena è la spilla. Basti pensare che una delle sue più care indossatrici è niente meno che la Regina Elisabetta in persona.

Questo accessorio iconico ritorna di moda in autunno e sta bene proprio con tutto. Sì, perché la spilla è spesso sottovalutata. Impreziosisce la nostra figura, è particolarmente versatile e si abbina praticamente a ogni vestito. E se pensiamo che sia riservata alle signore mature o a eventi particolari, ci sbagliamo di grosso.

Ecco qualche spunto per poterla sfoggiare al meglio.

Non importa a quale capo la si abbini, la spilla ci farà rislatare in ogni situazione. L’accostamento classico è certamente quello col tubino. Fantasiosa e ultra scenica è quella dorata o tempestata di diamanti, per i gusti più raffinati. Consigliamo di provarla anche sul colletto di un dolcevita o una camicia elegante, per ravvivare il nostro aspetto.

La spilla va d’accordo anche con ciò che indossiamo dalla vita in giù. Proviamola su una graziosa gonna pantalone, come se fosse un bottone. Possiamo anche utilizzarla per chiudere di qualche centimetro uno spacco che riteniamo troppo ampio.

Infine, la spilla fa la sua bella figura su cappotti, giubbotti di pelle o jeans e camicie. E se ci ritroviamo con un modello grande e appariscente tra le mani, possiamo sfruttarlo come fermaglio per capelli o intrigante ciondolo per il collo.

