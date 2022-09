Che cosa andrà di moda per la prossima stagione? Quale sarà il colore che dovremo per forza avere? La moda a Milano ha detto la sua e sulle passerelle della città meneghina abbiamo visto moltissime nuove proposte. Se per l’autunno inverno il colore che va di moda è sicuramente il rosa brillante, declinato su abiti e su accessori, per la prossima stagione invece il colore cambia. È una tonalità abbastanza insolita, un colore che si è visto poco in questi ultimi anni, ma che sta prendendo sempre più il sopravvento nei nostri armadi. Si tratta di una nuance delicata, romantica e che ricorda la natura.

Vestiti e accessori

Il colore dell’estate che indosseremo lo troviamo sia sugli abiti sia sugli accessori. Possiamo veramente dire che sia un colore universale. E quindi lo possiamo trovare sulla maglieria, quella pregiata e morbida, sui dress, che saranno attillati e avvolgenti, e poi anche sui pantaloni che per l’estate saranno assolutamente a vita bassa bootcut.

Questo pantalone è infatti il vero trend della stagione in campo di jeans e se vogliamo essere veramente alla moda allora dovremo averne uno nell’armadio. Sono dei pantaloni, inoltre, che stanno benissimo a chi non è molto alto e non vuole sottolineare troppo cosce e glutei.

Colore di moda per la prossima estate visto sulle passerelle di Milano

Il colore che dobbiamo assolutamente portare è un verde salvia brillante. Questo, a differenza del normale salvia, è leggermente più acceso e sarà protagonista dell’estate 2023. Sulle sfilate milanesi lo abbiamo visto in passerella di alcuni brand che sembra lo abbiano eletto a colore dell’anno. Declinato, infatti, sia sugli abiti sia sugli accessori. Per gli abiti questo verde è molto particolare, perché sembra avere al suo interno una leggera punta di azzurro che va a rendere questo colore ancora più particolare.

Per gli accessori però abbiamo una piccola variante. Infatti possiamo trovarli sia in verde salvia normale, e quindi leggermente più candido. Oppure possiamo trovarli anche di un verde acceso quasi fluo. Insomma, sembra proprio che il colore che andrà di moda sarà il verde salvia, ma lo si potrà trovare in diverse nuances. In questo modo sarà possibile il desiderio di ogni cliente. Perché c’è il verde più brillante, quello più pastello e quello con una punta di azzurro. Veramente per tutti.

Inoltre è un colore che possiamo abbinare quasi con tutto, perché non troppo difficile da associare. E sta bene anche con altri colori accesi come ad esempio l’arancione. Ed ecco il colore di moda per la prossima estate visto sulle passerelle della settimana della moda di Milano.

