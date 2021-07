Pochi in Italia affermano di credere all’oroscopo, anche se in realtà tantissimi però lo leggono volentieri. Per questo motivo oggi facciamo delle previsioni per i prossimi due mesi. Questi due sono i segni baciati dalla fortuna ad agosto e settembre. Vediamo insieme se anche noi rientriamo in questo speciale duo.

Questi due sono i segni baciati dalla fortuna ad agosto e settembre

Come sanno anche i profani dell’astrologia, agosto e settembre sono i mesi dedicati in generale al Leone e alla Vergine. Questi due segni infatti rappresentano con il Cancro gli archetipi della stagione estiva e della vita dell’uomo. Il Leone, superficialmente conosciuto per essere vanesio ed egocentrico, è posizionato nell’acme della stagione estiva e rappresenta il suo splendore. Allo stesso modo alcuni parlano della Vergine attraverso luoghi comuni, descrivendola come nevrotica e maniaca dell’organizzazione. Invece essendo il segno di transizione fra la bella stagione e l’autunno rappresenta chi si prepara all’inverno e alle ristrettezze in maniera intelligente ed equilibrata. Nonostante il “razzismo” zodiacale quindi questi due segni hanno dei lati meravigliosi e proprio per il ritorno solare in questo periodo sono i più favoriti.

Amore, fortuna, lavoro e molto altro ancora

Il Leone sta già cominciando a sentire degli effetti benefici in questo periodo. Il Sole ha infatti incominciato il transito in questo segno il 23 di luglio dalle ore 22.48, lasciandosi alle spalle il Cancro. Il cielo regalerà ai nativi leonini delle novità positive soprattutto in amore. Per chi cerca, è possibile avere degli incontri interessanti. Invece, per chi è già in coppia, l’amore potrebbe ulteriormente rinsaldarsi. La Vergine parte bene già dagli inizi del mese, ma i veri benefici li avrà dal 23. La prima parte di agosto servirà a rimettere in ordine delle questioni lavorative per farle poi fruttare bene. Però è anche importante dedicarsi una vacanza per recuperare a livello psicofisico. Infatti nel mese di settembre tutti gli sforzi saranno ripagati.

Approfondimento

Qual è il segno più amato dello zodiaco e qual è invece quello più odiato