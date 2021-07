In un precedente articolo abbiamo stilato una lista di mete europee classificandole però a seconda del segno zodiacale del Lettore. Se si desidera leggerlo basta cliccare sul link alla fine della pagina.

Oggi facciamo la stessa cosa attribuendo però ad ogni partecipante dello zodiaco un Paese che gli può essere astrologicamente affine. Infatti anche se pochi lo sanno, anche gli Stati hanno un loro segno zodiacale. Ecco quindi le Nazioni perfette da visitare per le vacanze secondo il proprio segno zodiacale.

Le Nazioni perfette da visitare per le vacanze secondo il proprio segno zodiacale

Andando per ordine dobbiamo partire dal primo elemento dello zodiaco, il Fuoco. Ad averlo in comune sono Ariete, Leone e Sagittario.

La meta perfetta per il primo è sicuramente la Danimarca. Il secondo, invece, ama sia la Francia che l’Italia. Sia la prima che il nostro Belpaese, infatti, secondo la tradizione astrologica, sono nati sotto questo segno. Sarà per questo che sono sempre in competizione? L’ultimo segno invece ha il “sole di nascita” in comune con il Madagascar.

I segni di Terra

Passiamo poi agli archetipi di Terra: il Toro, la Vergine e il Capricorno. Il primo potrebbe trovarsi bene nelle vaste e rigogliose praterie dell’Irlanda. La Vergine, invece, dovrebbe assolutamente visitare la Turchia. Per l’ultimo segno di Terra consigliamo, invece, la Nuova Zelanda.

I segni di Aria

Sono segni di Aria i Gemelli, la Bilancia e l’Aquario. La natura eclettica dei primi sue ben si adatta allo spirito in perenne cambiamento degli Stati Uniti di America. La Bilancia, invece, dovrebbe trovarsi bene in Argentina, mentre l’Aquario in Svezia.

I segni di Acqua

Veniamo infine ai segni di Acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci. Un luogo lontano che potrebbe stimolare la sensibilità cancerina è la Cina. Per quanto riguarda lo Scorpione, invece, la meta ideale è il Marocco. Infine l’animo romantico dei Pesci si esprime al massimo in Portogallo, nelle strade romantiche e nelle note del fado.

Approfondimento

La città europea perfetta per ogni segno zodiacale per delle vacanze fortunate e rilassanti