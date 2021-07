Non tutti lo sanno, ma l’astrologia è una materia complessa e sfaccettata che vanta diverse branche e correnti di pensiero. Fra le altre cose può anche indicare i luoghi con cui siamo più affini tramite l’astrocartografia. L’analisi, in generale, sarebbe più complessa, ma oggi spieghiamo quali luoghi visitare secondo il proprio “sole di nascita”. Ecco infatti la città europea perfetta per ogni segno zodiacale per delle vacanze fortunate e rilassanti.

Andando per ordine partiamo dai primi segni dello zodiaco, corrispondenti all’inizio e al declino della stagione primaverile. Stiamo parlando di Ariete, Toro e Gemelli.

La meta perfetta per il primo è sicuramente la polacca Cracovia. Il secondo, invece, dovrebbe assolutamente visitare Dublino, capitale dell’Irlanda.

Per l’ultimo, invece, sarebbe perfetta Londra. Data però la sua uscita dalla Comunità Europea, consigliamo di recarsi presso la romantica Bruges.

La seconda triade

Passiamo poi agli archetipi che rappresentano lo scoppiare dell’estate: il Cancro, il Leone e la Vergine.

Il primo potrebbe trovarsi bene in città dai tratti cancerini che hanno dei forti elementi acquatici. Parliamo ad esempio di Amsterdam e di Stoccolma.

Il Leone predilige una capitale affascinante come Praga.

La Vergine, invece, si trova a suo agio nelle vie della bella Parigi.

La terza triade

La terza triade ha dei tratti autunnali ed è composta da Bilancia, Scorpione e Sagittario.

La prima è in sintonia con le bellezze malinconiche di centri come Lisbona e Vienna.

Lo Scorpione, invece, si trova bene a Francoforte sull’Oder o a Valencia.

Per ultimo, il carattere erratico del Sagittario si esprime meglio a Budapest.

La quarta triade

Veniamo, infine, agli ultimi: Capricorno, Aquario e Pesci.

La linearità di Bruxelles è ideale per il segno che rappresenta per eccellenza il potere istituzionale. Non a caso lì si trova la sede dell’Unione Europea.

Una personalità come quella del penultimo segno si trova meglio ad Amburgo. Infine un animo romantico come quello dei Pesci ama luoghi come Rouen o Siviglia.

