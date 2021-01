Lo zodiaco, che passione. Purtroppo, però, contiene molti stereotipi. Oggi vogliamo parlare di uno di questi, ovvero spiegare qual è il segno più amato dello zodiaco e qual è, invece, quello più odiato. Scopriamo insieme quali sono e se si ha ragione a pensarla in questo modo.

Il segno preferito della maggior parte delle persone

Secondo le stime i più amati nello zodiaco sono l’Acquario e il Leone. Questi due segni che si contendono lo scettro del primo posto sono però molto distanti fra di loro. Il primo sicuramente conquista per il suo estro e per il suo anticonformismo. Il secondo per la sua personalità estroversa e per la sua generosità. Entrambi, però, possono presentare un lato negativo in comune: sono estremamente individualisti.

Il segno più bistrattato

Naturalmente il re dei segni più incompresi è lo Scorpione. Molti non si trovano a suo agio con le persone nate fra la seconda metà di ottobre e la fine di novembre.

Il motivo? Coloro che sono venuti alla luce in questo periodo presentano delle caratteristiche troppo intense, sia nel bene che nel male. Sono vendicativi, gelosi, hanno difficoltà a fidarsi e a mostrare il lato migliore di sé. Però se si ha la pazienza di mettersi alla prova con uno Scorpione si avrà un ampio ritorno in termini di fedeltà e di amore. Bisogna solo dar loro il tempo di aprirsi.

Oggi abbiamo spiegato qual è il segno più amato dello zodiaco e qual è, invece, quello più odiato. Se si desidera scoprire qualcosa in più sull’oroscopo in generale e, in particolare, sulle predizioni che accompagneranno tutto questo 2021, allora consigliamo di dare un’occhiata alla nostra rubrica dedicata alla cultura e alla società. Ad esempio, questo articolo spiega quali sono le persone che secondo l’astrologia incontreranno a breve l’amore della propria vita. Per saperne di più, cliccare su questo link.