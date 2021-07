Il grande caldo dell’estate può nuocere alle donne in gravidanza. Infatti, alcuni studi suggeriscono che, durante le ondate di calore, è più elevato il rischio di nascite premature. Questo accade perché il caldo può aumentare il livello di alcuni ormoni che inducono le contrazioni e, dunque, il parto.

Questo è solo uno degli avvertimenti contenuti nell’opuscolo ‘Estate sicura. Come vincere il caldo in gravidanza’, preparato dal Ministero della Salute per chi, proprio in queste settimane, sta aspettando un bambino. L’opuscolo è consultabile sul sito del ministero. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa oggi ne esporranno alcuni dei punti salienti, perché la debolezza in gravidanza d’estate si risolve facilmente con questi semplici trucchi.

Un ottimo antidoto naturale

Il caldo può rendere più difficoltose e impegnative le gravidanze perché può provocare una serie di malesseri: in particolare l’ipotensione, con livelli di massima e minima che arrivano anche a 100/50. Questo disturbo non costituisce un reale pericolo per la salute della mamma e del nascituro, ma può comunque essere fastidiosa. L’ossigeno nel sangue, infatti, in questi casi non riesce a raggiungere tutte le zone più periferiche e il cervello: da qui arrivano stanchezza, debolezza e mancanza di forze.

Un buon modo per evitare i rischi dell’ipotensione è praticare della leggera attività fisica. Altre buone pratiche sono l’evitare di stare troppo in piedi o di cambiare rapidamente posizione da seduti, sdraiati ed eretti.

Tra gli altri disturbi più comuni ci sono anche la ritenzione idrica agli arti inferiori, che provoca gonfiori e in estate è più fastidiosa perché il caldo provoca una dilatazione dei vasi sanguigni. Si può prevenire anche questo problema con l’attività fisica, semplicemente camminando per una mezz’ora al giorno, senza sforzarsi. È importante indossare delle scarpe comode.

Bere molta acqua aiuta a combattere la disidratazione tipica dell’estate, quando si suda molto. Ma riduce anche la dilatazione eccessiva dei capillari, riducendo quindi la sensazione di gonfiore. Questi piccoli accorgimenti comprendono anche evitare il sole diretto e le ore più calde, indossando magari un cappello per riparare la testa e abiti leggeri per consentire la traspirazione.