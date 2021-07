Negli ultimi giorni alcune persone accusano disturbi e dolori, febbri e cistiti. La colpa è di un pezzo di formaggio. O di una fetta di salame assaggiata all’aperitivo. Entriamo nel vivo di un’altra estate infestata da medicinali e alimenti nocivi e da allarmi su questo o quel marchio. Per fortuna il Ministero della Salute vigila sul rischio chimico e sul rischio microbiologico del nostro cibo a tavola. Ecco quali sono i prodotti da tenere d’occhio nei punti vendita. Perché non rimangano esposti per sbaglio e finiscano pure nel nostro carrello.

Il burro è un sorvegliato speciale

Attenzione questi medicinali e alimenti nocivi sono già fuori legge. La lista nera degli alimenti è piuttosto ampia. Va dall’acqua minerale ai dolci e biscotti. Nell’ultimo mese si sono aggiunti piatti pronti, salse, minestroni e spezie. Ma il burro è un sorvegliato speciale. Il glutine può causare gravi sintomi nelle persone che risultano allergiche, anche se presente in quantità minime. Sul sito del Ministero della Salute si possono leggere i richiami urgenti, con indicazione precisa di marchi e lotti.

Controlliamo, dunque il marchio del burro già stoccato nel freezer, prima di mantecarci il risotto per un ospite. Controlliamo la fontina valdostana, il lotto incriminato causa disturbi intestinali anche gravi. Gli occhi sono puntati anche sul cheddar irlandese, un formaggio che in qualche caso è abitato dal batterio Listeria.

L’insidia che arriva nella merenda

Pane e salame una volta erano una merenda sana. Da quando entrambi non si fanno più in casa però, nell’impasto può finire di tutto. In quello del panino, per esempio, possiamo trovare l’ossido di etilene. Si tratta di un antimuffa cancerogeno per il nostro organismo, adottato per disinfestare i semi di sesamo. L’Europa tiene la guardia alta a proposito di questa spezia. E l’Italia lo è ancora di più: l’ossido di etilene è spuntato in una partita di gomasio. Anche nella capsula morbida che avvolge un diffusissimo integratore a base di ferro.