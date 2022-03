Ogni donna, con il tempo, ha trovato un modo personale di truccarsi. Il make up si trasforma in una serie di gesti meccanici sempre uguali. Si prediligono dunque dei cosmetici invece che altri e si tende a scegliere sempre gli stessi colori. Raramente, nelle occasioni speciali, si osa con qualche sfumatura in più.

Ci sono invece dei trucchetti semplici e basilari che possono portarci a migliorare il nostro sguardo, evitando di compromettere la bellezza del nostro aspetto.

Non solo abbinamento di colori

Ebbene fra questi banalissimi e comuni errori c’è sicuramente quello di scegliere un trucco per gli occhi che spegne lo sguardo. Infatti, quando ci dedichiamo al make up dello “specchio dell’anima” dobbiamo prestare particolare attenzione. Lo abbiamo visto in particolare in questi ultimi due anni, quando la mascherina lasciava scoperta praticamente solo questa parte del viso, che ha assunto un’importanza fondamentale.

Dunque vediamo passo passo cosa fare per valorizzare gli occhi a prescindere dal loro colore e dall’abbinamento con gli abiti. Il primo mito da sfatare è che la matita, nera o marrone che sia, fa risaltare gli occhi. Al contrario li rimpicciolisce. L’effetto negativo è addirittura amplificato se si associa ad un ombretto dalle tonalità scure.

Questi banalissimi e comuni errori che in molti fanno truccandosi anziché valorizzare lo sguardo rimpiccioliscono gli occhi

Dunque, se vogliamo ottenere uno sguardo magnetico, la nostra scelta deve ricadere su colori chiari e brillanti, sbizzarrendosi fra una gamma di ombretti fra il beige e le tonalità fredde.

Un altro prezioso alleato sarà il mascara. Se ne scegliamo uno volumizzante o allungante, il nostro sguardo apparirà certamente più intenso e magnetico. Qualche passaggio con il piegaciglia prima della sua applicazione, aiuterà a rendere poi il risultato ancora migliore.

Infine le sopracciglia, che molti trascurano, sono determinanti per far apparire i nostri occhi più grandi. Queste hanno una forma che si adatta perfettamente al proprio viso e che va rispettata. Se abbiamo gli occhi piccoli dobbiamo evitare le soluzioni estreme. Dunque sopracciglia troppo folte o troppo sottili sono scelte da non fare. Cerchiamo invece di definire i contorni senza però stravolgerne il profilo originario.

Teniamo sempre bene a mente che gli occhi possono dire molto di noi e della nostra personalità senza proferire neanche una parola. Dunque è assolutamente fondamentale dedicargli tutta l’attenzione che meritano.

Letture consigliate

Labbra incredibilmente carnose e sensuali in un minuto con questo olio naturale poco pubblicizzato dai risultati pazzeschi