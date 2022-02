Labbra incredibilmente carnose e sensuali in un minuto con questo olio naturale poco pubblicizzato dai risultati pazzeschi

Le labbra sono uno dei punti del viso maggiormente affascinanti, sia che si tratti di un uomo che di una donna. Sono anche una zona delicata, particolarmente sensibile agli agenti atmosferici. Si screpolano e si disidratano, infatti, sia con il freddo che con le alte temperature. Anche i segni del tempo sono acerrimi nemici di una bocca turgida e voluminosa. Per non parlare di chi per natura ha un contorno poco definito e molto sottile e sogna invece una bocca a forma di cuore. Chi ha la possibilità, ricorre al bisturi. Infatti la chirurgia estetica offre varie opportunità, più o meno definitive, di cui la più famosa è il filler. Tuttavia non tutti vi fanno ricorso per paura o per il suo costo. Ma non c’è da perdere e speranze! Vediamo quindi come avere labbra incredibilmente carnose e sensuali in un minuto con un rimedio della nonna che si tramanda di bocca in bocca.

La natura ci mette a disposizione tante alternative per migliorare il nostro aspetto. Con alcune di queste si ottengono risultati davvero sorprendenti. Per le labbra ad esempio, ricordiamo lo scrub con zucchero di canna e miele. La miscela di questi due ingredienti strofinati sulle labbra esfolia e idrata. La bocca apparirà quindi luminosa e rimpolpata.

Esiste un altro ingrediente naturale, meno pubblicizzato ma molto efficacie per rendere le nostre labbra carnose e sensuali in un minuto: l’olio di menta piperita.

Ci basterà versare qualche goccia di questo olio sulle dita e poi massaggiare le labbra. Probabilmente avvertiremo un leggero pizzicore. Non c’è da preoccuparsi, vuol dire che la menta piperita sta agendo in profondità. Le nostre labbra si gonfieranno leggermente. Appariranno carnose e sensuali quasi immediatamente.

Per chi vuole evitare l’inconveniente del bruciore si può miscelare l’olio con del burro di cacao. Il risultato sarà meno evidente ma ugualmente bello. Questa soluzione è decisamente auspicabile per chi ha la pelle delicata e soggetta a irritazione.

Attenzione

Come per tutti i rimedi fatti in casa bisogna prestare attenzione. Dunque è bene utilizzare un prodotto biologico e puro al 100%. Inoltre è buona norma provare i prodotti naturali prima su un punto piccolo, per scongiurare il pericolo di reazioni avverse. Ricordiamo infatti che i rimedi fai da te non sono testati e che potrebbero anch’essi risultare pericolosi.

