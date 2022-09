Quando pensiamo all’universo make-up, una delle prime cose che vengono in mente è certamente il trucco occhi. Se in estate, nella maggior parte dei casi, ci accontentiamo di una semplice passata di mascara, con l’autunno il make-up si fa più deciso.

Dai colori più chiari e luminosi si passa ai contrasti scuri, fra cui spicca senza troppi dubbi lo smokey eyes, vero must degli eventi autunnali. Certo, c’è chi potrebbe obiettare che il tempo di esecuzione sia piuttosto lungo, senza contare che non è adatto a tutte le forme di occhio.

A tal proposito, ecco il trucco perfetto per occhi piccoli o grandi, ma anche vicini e, perché no, tondi o allungati.

Il closed banana make-up

Il fantasioso nome di questa nuova tendenza è presto spiegato: una volta finito, il trucco ricorda le linee di una banana chiusa.

Al contrario poi di quanto possa sembrare, i prodotti necessari per la sua realizzazione si contano sulle dita di una mano. Fondamentali sono: una matita per sopracciglia, un ombretto chiaro, uno medio e uno scuro della stessa tonalità, nonché l’immancabile mascara.

Data la stagione in corso, possiamo decidere di giocare sulle classiche tonalità neutre tanto amate in autunno: panna, beige e marrone.

Esistono tuttavia anche combinazioni più originali, da quelle di nero, bianco e grigio alla scala di nuances dal rosa al fucsia.

Il trucco perfetto per occhi piccoli o grandi, vicini, tondi o allungati

Ma come realizzare un perfetto closed banana make-up in poche mosse? Per prima cosa, pensiamo a definire le sopracciglia con la matita apposita, ma senza esagerare, in modo da lasciarle comunque naturali.

Passiamo quindi agli ombretti: quello chiaro va steso al centro della palpebra, mentre quello medio va applicato lungo gli angoli esterni e interni dell’occhio. Infine, aiutandoci con un apposito pennellino rigido, usiamo l’ombretto scuro come se fosse un eyeliner, facendolo correre lungo la rima ciliare.

L’alternativa

Visto che quest’ultimo in particolare è un passaggio delicato, sebbene non estremamente complicato, si può anche usare direttamente l’eyeliner. Basterà stendere un velo di cipria in maniera uniforme sulla palpebra mobile per poi procedere con una sottile riga di eyeliner. Quest’ultimo può essere di tonalità marrone per mantenere continuità con gli ombretti, ma nulla vieta di utilizzare il più classico nero.

Giunte così al momento di finalizzare il make-up, non resta che procedere con una leggera passata di mascara.

Lettura consigliata