Per occhi luminosi ecco il trucco di moda da fare e stendere sulle palpebre

Arriva il momento di brillare anche in inverno. Gli abiti si fanno più cupi e l’umore cala per colpa del freddo e delle giornate corte. I colori quindi sono quelli della terra che però vengono spezzati dal rosa e l’arancione che sono le tonalità accese da indossare in inverno.

Illuminante e contouring

Però noi vogliamo anche dare luce ai nostri occhi e per farlo allora sarà necessario utilizzare il make up. Da un pochino di tempo è tornato di moda l’illuminante. Questo viene applicato su delle zone del viso per creare dei contrasti sul viso.

Attenzione a non confonderlo con il contouring, perché è una tecnica di trucco diversa. L’illuminante va semplicemente a illuminare delle zone del viso, lasciando in ombra le altre.

Il contouring invece implica l’utilizzo di colori diversi per creare l’ombra sul viso, andando così a sottolineare lo zigomo, la mascella e definire il naso.

La tecnica del contouring infatti sta venendo sempre meno e si utilizza di più l’illuminante. Anche se ovviamente alcune star hanno basato il loro successo su questa tecnica di make-up e quindi continuano a farlo.

Per occhi luminosi ecco il trucco che non solo è di moda ma che incanterà tutti

Il viso quindi possiamo illuminarlo usando determinati prodotti e gli occhi? In realtà non dobbiamo andare poi troppo lontani.

L’illuminante, infatti, possiamo applicarlo anche sull’arcata palpebrale. In questo modo avremo un tocco di luce alla fine dei nostri occhi. Non è necessario metterne molto, ne basta veramente poco.

Inoltre per completare il nostro look e avere degli occhi veramente luminosi possiamo usare l’ombretto.

Quest’anno vanno moltissimo di moda gli ombretti che andavano negli anni ’90 e 2000. E sono tornati anche gli sticker colorati che si applicano sul viso. Trend accolto dai più giovani come possiamo anche notare dal reboot della serie TV Heart break-high su Netflix.

Gli ombretti scelti sono quindi quelli dalle sfumature blu o azzurro brillante, ma anche l’argento. Non sono però colori mat, ma bensì colori che sprigionano luce grazie a quei piccoli brillantini contenuti nel prodotto.

Per occhi luminosi ecco il trucco di moda da fare e se desideriamo un vero effetto wow possiamo abbinare illuminante e ombretto brillante. In questo modo tutti gli occhi saranno puntati su di noi.

Lettura consigliata

I maglioni donna di moda per l’inverno 2022 e 2023 dal colore speciale