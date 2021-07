Ognuno ha la propria routine quotidiana per migliorare l’aspetto e la salute della propria pelle. In particolar modo, durante l’estate, la cute va nutrita e protetta dai raggi del sole nocivi. Tuttavia pochi sanno che ci sono dei prodotti che non vanno d’accordo fra loro. Adoperati insieme non solo si annullano a vicenda ma possono addirittura risultare nocivi. Quindi attenzione mai usare insieme questi quattro cosmetici per evitare danni alla pelle anche gravi.

Esfolianti e retinolo

Un errore comune che facciamo in molti è pensare che spalmando la pelle con più prodotti si ottengono risultati migliori ed in meno tempo. Ebbene non è proprio così. Ad esempio la vitamina A, anche conosciuta come retinolo è indubbiamente un antirughe naturale molto efficace. La vitamina C è un eccellente esfoliante. Con il suo utilizzo la pelle si illumina e le macchie scure si riducono sensibilmente. Per un approfondimento su questo tema si può consultare questo articolo. Eppure adoperate insieme possono creare delle irritazioni della cute anche importanti. Dunque meglio stendere prodotti a base della seconda la mattina. Adoperare invece il retinolo di sera. Inoltre è importante sapere che la vitamina A è fotosensibile. Può quindi deteriorarsi a contatto con i raggi del sole.

Scrub alla frutta e antirughe

Spesso pensiamo che i prodotti naturali siano totalmente innocui. Tuttavia non è così. Infatti abbinare insieme degli scrub a base di acidi di frutta a prodotti antirughe può dar vita a reazioni cutanee violente. Dunque fermo restando che entrambi i trattamenti sono molti validi, è sempre bene distanziare il loro utilizzo di almeno 24 ore. In ogni caso è bene non esfoliare la pelle più di un paio di volte a settimana, altrimenti si rischia di danneggiare il suo naturale microfilm protettivo.

Attenzione mai usare insieme questi quattro cosmetici per evitare danni alla pelle anche gravi

Alcuni prodotti usati insieme annullano i propri benefici. Ad esempio alcuni prodotti antiacne non sortirebbero l’effetto desiderato se abbinati ad altri a base di retinolo. Così come cosmetici antibatterici adoperati insieme ad altri a base di vitamina C ne annullano totalmente gli effetti. Addirittura potremmo danneggiare la cute. Potremmo anzi ritrovarci con un colorito spento ed opaco.

