Con il passare degli anni, lo sguardo tende a chiudersi a causa del naturale cedimento della zona intorno agli occhi. La chirurgia plastica è una delle soluzioni, ma non tutti però possono permettersela. Per fortuna, ci sono tanti piccoli stratagemmi che ci permettono di rimediare in maniera meno invasiva e soprattutto meno costosa. Si tratta di alcuni piccoli consigli, vere e proprie regole d’oro per uno sguardo magnetico che incanta e conquista nonostante i segni del tempo.

Cibo e trucco

Per dare sostegno alla muscolatura degli occhi dobbiamo fare il pieno di vitamina B. Quindi largo a scorpacciate di mirtilli, peperoni, uova, pomodori e durante l’estate non perdiamoci l’opportunità di mangiare meloni ed albicocche in quantità.

Anche il trucco può davvero fare la differenza. Le regole da seguire sono poche e semplici. La matita nera è perfetta per dare intensità allo sguardo giovane. Ma quando si entra negli “anta” meglio liberarsi della riga sotto gli occhi. Infatti la matita nera, l’ombretto ed il mascara andranno sempre applicati solo sulla palpebra superiore. Un segreto è mettere una piccola punta di illuminante nel lato interno dell’occhio. L’effetto visivo che si otterrà è di un occhio più grande e dallo sguardo profondo. Sul lato opposto disegniamo una riga che tende leggermente verso l’alto e sfumiamo con un ombretto di una tonalità più scura. Il gioco di luci ed ombre che ne verrà fuori donerà un’intensità ipnotica al nostro sguardo.

Regole d’oro per uno sguardo magnetico che incanta e conquista a qualsiasi età

Anche le sopracciglia sono fondamentali per rendere incantevole lo sguardo. Affinarle verso l’esterno dona l’illusione ottica di uno sguardo più aperto. Via via che si schiariscono con l’età, le sopracciglia andrebbero scurite. Il segreto è adoperare lo stesso colore che si usa per i capelli, per un equilibrio nella cromia del volto. In alternativa possiamo adoperare ombretti e matite apposite. Infine non bisogna mai dimenticarsi di applicare un tocco di cipria o ombretto chiaro lungo il bordo inferiore delle sopracciglia. Questo piccolo segreto ringiovanisce lo sguardo anche di una decina di anni.

Su occhi cerchiati ed occhiaie si può intervenire con dei rimedi tradizionali. Fra questi ricordiamo gli impacchi con infuso di camomilla. Attenzione però, il liquido deve essere ben freddo. La bassa temperatura infatti stimola la circolazione. Oppure con la soluzione di emergenza dei cucchiai freddi di freezer. Dopo averli posti in freezer, posizioniamoli sugli occhi dalla parte convessa. La forma stessa del cucchiaio ben si adatta a coprire tutta l’orbita oculare. L’effetto vasocostrittore del freddo migliorerà l’aspetto della cute. Se i rimedi della nonna non bastassero, un buon correttore completerà l’opera.

