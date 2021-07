Qualche giorno fa noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato degli alimenti più ricchi di Vitamina K presenti in natura. Oggi ci concentreremo su un’altra vitamina fondamentale per proteggere il nostro organismo: la Vitamina E. E soprattutto sugli alimenti che ne contengono di più e che dovrebbero entrare di diritto nella nostra dieta quotidiana. Questi 5 cibi sono ricchissimi di Vitamina E e salveranno cuore e cervello.

L’importanza della Vitamina E

La Vitamina E è forse il più potente antiossidante che possiamo trovare in natura. Se ne assumiamo la quantità giornaliera corretta riusciremo a contrastare l’azione dei radicali liberi e a proteggere le funzioni celebrali.

Ma non solo. Questo elemento ha la capacità di prevenire l’accumulo del colesterolo cattivo ed è un ottimo cardioprotettore, in quanto migliora la dilatazione dei vasi sanguigni. Ecco perché non possiamo farne a meno.

Il fabbisogno giornaliero di Vitamina E consigliato dagli esperti è compreso tra gli 8 e i 10 mg. E per fortuna ci sono alcuni alimenti molto comuni che ne contengono una grande quantità.

Il primo alimento ricco di Vitamina E di cui parleremo sono i semi di girasole. Tre cucchiaini di questi semi garantiscono l’80% del totale di cui abbiamo bisogno ogni giorno.

Al secondo posto della classifica degli alimenti più ricchi di Vitamina E troviamo le nocciole. In 100 grammi di nocciole ci sono tra i 20 e i 25mg di vitamina. Per garantire il fabbisogno giornaliero bastano circa 20-25 frutti.

A dividersi il terzo gradino del podio ci sono l’olio di arachidi e l’olio di soia. Entrambi contengono 15-20 mg di Vitamina E ogni 100 grammi. Proviamo a sostituirli al tradizionale olio d’oliva nelle insalate e faremo il pieno di antiossidanti.

Da non sottovalutare anche le proprietà dell’avocado e del tuorlo d’uovo. Un solo avocado al giorno è sufficiente sia per la Vitamina E che per garantire il fabbisogno di potassio. 100 grammi di tuorlo d’uovo, infine, contengono tra i 2 e i 5 mg di Vitamina E. Da oggi mangeremo le frittate molto più volentieri.