Basta una sola giornata di mare e i teli per la spiaggia hanno abbandonato tutta la loro morbidezza che avevano quando comprati. Sono induriti dalla salsedine, sporchi di sabbia e sudore, di olio abbronzante e creme solari. Così, giorno dopo giorno, perderanno anche i loro i colori accesi. È importante quindi prestare molta attenzione durante il lavaggio dei teli da spiaggia per preservarne morbidezza e colori. Mai più teli da mare rigidi e ruvidi, quindi, grazie a questo trucco da adottare nel lavaggio. Un rimedio naturale, ma molto efficace, che ci permetterà di affrontare l’estate al top della comodità e della pulizia, anche in spiaggia.

Qualche accorgimento per un risultato eccellente

Prima di tutto, ci sono degli accorgimenti da prendere prima di lavare i nostri teli. È bene privilegiare detergenti che proteggano la brillantezza dei colori. L’esposizione prolungata al sole dei teli, infatti, sbiadisce le tinte rendendole spente. Per l’ammorbidente, invece, è bene scegliere un prodotto di buona qualità che non aggredisca le fibre.

L’importante è non eccedere nella quantità di ammorbidente utilizzato per il lavaggio, in quanto comprometterebbe la capacità assorbente dei teli di spugna. È consigliabile l’utilizzo di detergenti naturali che non aggrediscano i tessuti. Abbiamo già visto come preparare detergenti green in casa, unendo efficacia, risparmio e rispetto per l’ambiente. Prima del lavaggio, poi, è fondamentale liberare il telo dalla sabbia. Lasciamolo quindi asciugare bene e poi sbattiamolo all’aria aperta.

Mai più teli da mare rigidi e ruvidi grazie a questo trucco da adottare nel lavaggio

Per un risultato efficace è consigliabile, per questione soprattutto di igiene, lasciar asciugare i teli prima di riporli nel borsone di ritorno da mare. Invece, per il lavaggio, è bene lavare gli asciugamani in cotone o spugna a 40° C. Per i teli in microfibra meglio un lavaggio a 30° C. Ricordiamo, ancora una volta, di limitare la quantità di ammorbidente.

Vediamo adesso quel passaggio fondamentale da fare prima del lavaggio in lavatrice che ci restituirà ogni volta asciugamani come nuovi. Questo il trucco per dire addio a teli ruvidi e rigidi anche dopo il lavaggio in lavatrice. Mettiamo, quindi, gli asciugamani da spiaggia in ammollo in una bacinella con acqua e un bicchiere di aceto di mele. Questo ingrediente è un anticalcare e igienizzante naturale che garantisce un risultato assolutamente efficace. Lasciamo riposare per qualche ora e passiamo successivamente al lavaggio in lavatrice secondo le indicazioni fornite.

Un ultimo consiglio. Nel caso avessimo acqua dura dal rubinetto, e abbiamo visto come la durezza dell’acqua può compromettere i nostri elettrodomestici, aggiungere nel cestello del detersivo del sale.