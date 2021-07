Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa dedicato agli appassionati di cucina veloce. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto come realizzare un gustosissimo e salutare dessert a base di kiwi e nocciole. Oggi parleremo ancora di dolci e di una ricetta perfetta per tutta la famiglia e per chi ha poco tempo per cucinare. E sembra incredibile ma bastano 5 minuti e un limone per preparare il dolce che farà impazzire tutti.

Gli ingredienti

Per 4 porzioni di bombette al limone ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

due uova;

3 etti di farina 00;

zucchero bianco;

un limone;

una busta di vanillina;

lievito per dolci;

150 ml di latte;

olio d’oliva;

zucchero di canna.

Bastano 5 minuti e un limone per preparare il dolce che farà impazzire tutti: i passaggi

Iniziamo a preparare le nostre bombette lavorando il limone. Laviamolo bene, asciughiamolo e raccogliamo il succo in un bicchiere. In un’altra ciotolina mettiamo anche la scorza ben grattugiata.

A questo punto possiamo iniziare con la base del dolce. Prendiamo un contenitore di vetro abbastanza capiente e sbattiamo le uova con lo zucchero bianco. Non appena il composto inizia ad amalgamarsi aggiungiamo anche la farina e le altre polveri.

Qualche minuto di lavorazione e uniamo anche il succo e la scorza di limone. Possiamo sbattere sia a mano che con le fruste. L’importante è non far formare grumi nell’impasto.

Siamo pronti per friggere. In una padella facciamo bollire l’olio e non appena raggiunge la temperatura giusta mettiamo dentro un cucchiaio di impasto. Facciamolo friggere da entrambi i lati e la nostra prima bombetta è pronta. Ripetiamo l’operazione fino a terminare gli ingredienti.

Non ci resta che eliminare l’olio asciugando le bombette in un foglio di carta assorbente e passare nello zucchero di canna. Abbiamo impiegato soltanto 5 minuti per creare un dolce adatto a tutta la famiglia e ottimo sia caldo che freddo. E se amiamo le ricette dolci velocissime non ci resta che provare i bignè al gelato e le mele al cocco