Per combattere colesterolo e trigliceridi alti, è consigliato eseguire un’alimentazione sana e genuina. Soprattutto, inserire nella propria dieta alimenti ricchi di omega 3. Infatti, “pochi sanno che per abbassare i trigliceridi bisogna mangiare questi alimenti considerati un toccasana”.

In linea generale, bisogna cambiare stile alimentare preferendo cibi naturali e semplici ed evitare quelli lavorati. In effetti, uno studio realizzato dall’American Heart Association (AHA), consiglia il consumo di grassi insaturi provenienti da noci, semi e oli vegetali. Inoltre, “pochi conoscono il piano alimentare di 7 giorni che aiuta a ridurre i trigliceridi”.

In effetti, con un po’ di fantasia si possono realizzare ricette semplice e gustose migliorando lo stile di vita e senza troppe rinunce. Ed ecco come questi 3 ingredienti in un’unica pietanza fresca e genuina possono combattere colesterolo e trigliceridi. Una pietanza semplice e fresca, si tratta dell’insalata di patate, merluzzo e carote, colorata e saporita.

L’insalata di patate, merluzzo e carote è semplice e richiede una preparazione di circa 20 minuti. Per preparare un’insalata per 4 persone servono 600 grammi di patate piccole, 400 grammi di merluzzo e 2 carote. Poi, aggiungere a piacere una costa di sedano e condire con 5 cucchiai di olio, mezzo aglio, 2 cucchiai di aceto bianco e pepe macinato. Per abbellire l’insalata utilizzare un ceppo di lattuga verde.

La preparazione è semplice, la prima cosa da fare è lavare le patate e mettere in una casseruola con acqua fredda. Portare ad ebollizione e lasciare cuocere per 30 minuti. Poi, sbucciare le carote e lessarle per 20 minuti. Infine, cuocere il merluzzo per 10 minuti a vapore.

Cotti tutti gli alimenti si procede all’assemblaggio creando una pietanza unica e saporita. Inserire in una ciotola il merluzzo spezzettato grossolanamente, poi le patate e le carote tagliate a rondelle. A piacere aggiungere il sedano spezzettato, condire con l’aceto, l’olio, il sale, il pepe e l’aglio. Infine, servire l’insalata tiepida o fredda su un letto di lattuga.

