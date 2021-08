Beccarsi una gradinata in auto è pericoloso, dannoso e in più si rischia una multa pesante. I fenomeni di forti grandinate nelle ultime settimane si sono verificati un po’ in tutta Italia. Questi eventi naturali negli anni stanno diventando sempre più frequenti anche a causa del cambiamento del clima. Il fenomeno della grandine, oltre che frequente, sta diventando sempre più violento. La grandinata che colpisce le auto provoca danni ingenti ai veicoli, come i recenti fatti di cronaca dimostrano. Non bastano i danni all’auto, perché si rischiano multe salatissime e 2 punti della patente incappando in una grandinata.

Abbiamo visto i danni che la grandine ha provocato nella zona di Milano, con chicchi grossi anche come mele, caduti improvvisamente dal cielo. Altrettanto hanno stupito le immagini delle auto rovinate lungo il tratto autostradale tra Fidenza e Parma. Una violenta grandinata ha colto di sorpresa gli automobilisti in viaggio, i chicchi piovuti dal cielo hanno ammaccato le lamiere e danneggiato i parabrezza. Ebbene, chi ha il parabrezza danneggiato rischia una bella multa.

Si rischiano multe salatissime e 2 punti della patente incappando in una grandinata

Quasi nessuno sa che è vietato viaggiare con i cristalli dell’auto danneggiati. Viaggiare con il parabrezza scheggiato è una infrazione al codice della strada, come riporta l’articolo 79 comma 1 del codice stradale. Chi viaggia con cristalli dell’auto danneggiati o rotti, rischia una multa. Questa infrazione in determinate condizioni prevede l’aggravante della decurtazione di 2 punti dalla patente.

Se l’automobilista compie la violazione su strada urbana, rischia un’ammenda che parte da 85 euro, come riportato nel comma 4 dell’articolo n. 79. Le sanzioni cambiano a seconda della strada sulla quale viene rilevata l’infrazione. Infatti, se l’auto con i cristalli danneggiati sta percorrendo l’autostrada, la multa viene maggiorata. In questo caso, l’importo aumenta di una cifra che varia tra 42 euro a 169 euro. Ma c’è un’ulteriore penalizzazione. Infatti, se viaggiare con un cristallo rotto è pericoloso, farlo in autostrada è un’aggravante. In questo caso la sanzione prevede la decurtazione di due punti dalla patente. Lo stabilisce l’articolo 175 comma 16 del codice della strada.

