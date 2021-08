I trigliceridi sono un tipo di grasso presente nel corpo e viaggiano attraverso il sangue. Infatti, per misurare i livelli di trigliceridi è sufficiente effettuare un esame del sangue. I trigliceridi alti possono derivare anche da uno stile di vita errato. Ma pochi sanno che per abbassare i trigliceridi bisogna mangiare questi alimenti considerati un toccasana per la salute. Inoltre, esiste un piano alimentare di 7 giorni che aiuta a ridurre i trigliceridi. Infatti, uno stile di vita adeguato con una buona alimentazione diminuisce il rischio di patologie gravi. Ad esempio: obesità, malattie cardiovascolari, pancreatite, diabete di tipo 2. Ricordiamo, però, che prima di eseguire qualsiasi dieta o piano alimentare e sempre bene rivolgersi al proprio medico. La dieta deve essere personalizzata in base alle singole esigenze.

Si considerano trigliceridi con valori alti, quando a digiuno sono uguali o superiore a 150 mg/dl. Ci sono persone che hanno valori alti genetici, infatti, i medici chiamano questa patologia ipertrigliceridemia familiare. I trigliceridi alti si manifestano maggiormente negli uomini rispetto alle donne, e tendono ad aumentare con l’età.

L’American Heart Association (AHA) ha pubblicato sul suo portale, una scheda informativa in cui riporta gli alimenti consigliati per abbassare i valori dei trigliceridi nel sangue.

Secondo questa scheda, chi soffre di trigliceridi alti, dovrebbe inserire nella propria dieta i seguenti alimenti:

sardine e salmone (pesce azzurro);

verdure a foglia verde (ad esempio fagiolini);

tutti i frutti (consigliate bacche e agrumi);

formaggio a basso contenuto di grassi (yogurt e latte);

cereali integrali (quinoa, orzo, riso integrale, noci, fagioli, semi).

Inoltre, sempre nella scheda è consigliato limitare il consumo di :

alcol;

zuccheri aggiunti;

carboidrati;

grassi alimentari;

scegliere grassi insaturi da noci, oli vegetali e semi.

Ricordiamo inoltre, che mangiare frutta e verdura colorata aiuta a ridurre il rischio di demenza e declino cognitivo.

