Le alici sono un alleato della dieta e si possono gustare in tantissimi modi. Ieri, abbiamo proposto la ricetta per come preparare un simpatico antipasto o secondo con alici e pangrattato senza frittura, gustoso e saporito che accontenta grandi e piccini. Oggi, proponiamo un’altra ricetta che non ha bisogno di frittura ma da un sapore inconfondibile. Infatti, per gustare un piatto fresco e salutare bisogna provare le alici marinate con salsa ai capperi pronto in meno di 5 minuti. Questa ricetta si prepara velocemente. Ideale nei pranzi a base di pesce e si può servire come antipasto accompagnato da crostini o pane tostato.

Questa ricetta e molto semplice come gli ingredienti di cui è composta, inoltre è una ricetta economica. Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 130 grammi di alici fresche o surgelate (prima di usarle procedere con la decongelazione);

b) 50 grammi di capperi sotto sale;

c) il succo di un limone;

d) foglioline di sedano;

e) un rametto di prezzemolo e di cerfoglio;

f) quattro cucchiai di olio extravergine di oliva;

g) peperoncino e sale.

Preparazione

Lavare e tritare con le foglioline di cerfoglio, sedano e prezzemolo. Versare in una ciotola il tritato e aggiungere il peperoncino e il sale a piacere. Poi, aggiungere il succo di limone e olio, amalgamare il tutto finché non si ottiene una salsina.

Poi, pulire le alici privandole della testa, aprirle a metà ed eliminare la lisca centrale. Infine, disporle su un piatto da portata, versare sopra la salsina di capperi e farle riposare per circa tre ore. Trascorse le tre ore si possono servire con crostini o pane tostato ricoperto di olio e se piace un pizzico di peperoncino e sale.

