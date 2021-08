L’American Heart Association (AHA) ha pubblicato una scheda informativa con uno studio sugli alimenti utili che servono ad abbassare i valori di trigliceridi nel sangue. In base agli alimenti indicati nella scheda informativa è stato realizzato un esempio di programma alimentare utili a ridurre i trigliceridi. Questo è solo un esempio di ciò che si potrebbe mangiare, ricordiamo che ogni persona ha esigenze nutrizionali e caloriche diverse. Pertanto, consigliamo di rivolgersi sempre al medico curante prima di iniziare qualsiasi schema alimentare. Una corretta alimentazione permette di ridurre non solo i trigliceridi ma anche altre patologie. Solo pochi conoscono il piano alimentare di 7 giorni che aiuta a ridurre i trigliceridi ed è facile da seguire. Un piano che, lo ribadiamo ancora una volta, è solo un esempio generico. Ogni dieta dev’essere personalizzata sulla base delle singole esigenze.

Si inizia il primo giorno con una colazione a base di latte magro o vegetale con avena e addolcita con bacche e semi. Al pranzo una zuppa di verdure e lenticchie con cracker integrali. A cena curry di tofu e riso con zucca e cavolfiore. Come spuntino mandorle e una banana.

Secondo giorno: colazione con uovo in camicia, salmone e pane di segale integrale. A pranzo sardine con insalata e cereali integrali. A cena pollo e verdure saltate in padella con riso integrale. Come spuntino un uovo sodo e frutta fresca.

Terzo giorno: colazione a base di frittelle di grano saraceno con yogurt magro e frutti di bosco. A pranzo un’insalata di spinaci, avocado e pomodori con fagioli neri e quinoa. A cena un’insalata di verdure e fagioli con un contorno di cavolo. Come spuntino consumare bastoncini di sedano e burro di mandorle.

Quarto giorno: colazione a base di cereali integrali con latte magro o vegetale e frutta fresca. A pranzo zuppa d’orzo e tonno, insalata di lattuga e pomodoro. A cena salmone o sgombro alla griglia con verdure al vapore e riso integrale. Come spuntino le noci.

Quinto giorno: colazione con uova in camicia e pane integrale. A pranzo un sandwich al tonno o pollo e pane integrale, come contorno un’insalata. Per cena una bistecca alla griglia con verdure cotte al vapore e purè di patate. Come spuntino una macedonia di frutta e yogurt greco magro.

Sesto giorno: colazione con uovo sodo o salmone affumicato e pane integrale con avocado. A pranzo insalata verde con ceci e quinoa. A cena una zuppa di orzo e poi pollo con verdure e cracker integrali. Come spuntino un frullato di frutta con yogurt greco e frutti di bosco.

Settimo giorno: colazione con latte magro o vegetale e fiocchi di avena con l’aggiunta di frutta fresca. A pranzo un insalata di sardine con panino integrale e contorno di insalata. A cena pasta integrale con salsa di pomodoro, e insalata verde con fagioli rossi. Come spuntino le fragole.