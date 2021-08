Ormai tante persone hanno già prenotato le ferie, e alcune sono già anche partite. C’è chi invece dovrà aspettare fine agosto o addirittura settembre per potersi prendere un po’ di meritato riposo. Questi ultimi saranno alla ricerca di qualche bella località dove andare.

I posti tra cui scegliere sono davvero tanti, sia italiani che esteri. Ad esempio, potremmo pensare di andare al Sud, in Sicilia, a visitare delle mete così belle da essere scelte per un film. Oppure possiamo andare decisamente più a Nord, per vedere l’Europa.

Oggi faremo proprio questo, andando a vedere una meta tedesca che non molti conoscono, ma che ha atmosfere davvero magiche. Vedremo che questa è la località da fiaba per un’indimenticabile vacanza ad agosto e settembre.

La splendida location

Consigliamo di andare a visitare Rothenburg ob der Tauber, in Baviera. Non è lontanissima dall’Italia, e volendo ci si può andare anche in macchina; da Milano sono circa sette ore ad esempio. Ovviamente, dovendo attraversare altri Stati, teniamo sempre a mente le eventuali restrizioni contro il Covid.

Una volta giunti a Rothenburg ci troveremo in una magnifica cittadina medievale. Essa presenta una cinta muraria ottimamente preservata, ed entrandoci dentro sembra quasi di tornare indietro nel tempo. Case, chiese, e tanti altri edifici del Medioevo ci aspettano per passeggiate indimenticabili. Parte delle mura è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, ma subito ricostruita in modo che mantenesse lo stesso stile.

Questa è la località da fiaba per un’indimenticabile vacanza ad agosto e settembre

Se Rothenburg ci sembra familiare, è perché può ricordarci un’opera molto amata. Si dice infatti che sia stata d’ispirazione per il film della Disney “Pinocchio”, celebre adattamento del romanzo di Collodi.

Consigliamo di lasciarsi incantare dall’atmosfera di questa città, con la sua piazza del mercato sempre molto viva, oppure il suo bel municipio. E dopo una lunga camminata, è sempre piacevole sedersi a tavola per godersi una cotoletta con un bel boccale di birra.