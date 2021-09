Non c’è niente di meglio che servire a tavola dei buonissimi primi piatti a base di pesce.

Profumati, saporiti e ricchi di nutrienti, sono una vera e propria goduria per il palato di grandi e piccini.

Certo, per realizzare dei piatti a regola d’arte, c’è bisogno di pesce fresco, di prima scelta e di conoscere bene tempi e modalità di cottura.

Oggi vedremo che questi 2 primi piatti a base di pesce sono talmente buoni che tutti chiederanno il bis

Iniziamo la nostra carrellata di primi piatti, con uno tipico del Sud Italia.

La regina di questa preparazione è un particolare formato di pasta che pochi conoscono ed è davvero unico.

Stiamo parlando della calamarata, molto simile ai mezzi paccheri, che deve il suo nome alla somiglianza con gli anelli di calamaro.

Per fare una calamarata degna di nota e seguendo la tradizione, dobbiamo prima pulire i calamari e tagliarli ad anelli. Dopo di che, inseriamoli in un leggero soffritto di aglio e peperoncino. Dopo qualche minuto, aggiungiamo i pomodori, il sale e del vino bianco. Lasciamo cuocere per 10 minuti e spolveriamo poi con del trito di prezzemolo.

Intanto cuociamo la calamarata ed una volta pronta, versiamola all’interno del sughetto con un mestolino di acqua di cottura. Mescoliamo e siamo pronto per servire questo piatto davvero semplice e delizioso.

Scopriamo ora il secondo piatto

Procediamo ora con un piatto che farà letteralmente impazzire tutti i commensali. Infatti, insieme, questi 2 primi piatti a base di pesce sono talmente buoni che tutti chiederanno il bis.

Stiamo parlando dei paccheri con crema di scampi, gamberi e cozze. Iniziamo, preparando un brodo di pesce, utilizzando tutti gli scarti dei gamberi e degli scampi.

In un tegame versiamo il porro precedentemente tritato ed aggiungiamo teste e carapaci dei crostacei.

Inseriamo anche dei rametti di prezzemolo e copriamo il tutto con acqua. Facciamo bollire per circa 90 minuti, filtriamo il fumetto e versiamolo in una ciotola.

Ora puliamo le cozze e versiamole in un tegame con olio, aglio e pepe. Di volta in volta togliamo quelle che si schiudono e mettiamole da parte. Dopo di che, filtriamo il sughetto ed uniamolo a quello dei crostacei.

Ora cuociamo i gamberetti e gli scampi per qualche minuto, sfumando con del vino bianco e mettiamo anch’essi da parte.

Ripuliamo il tegame e facciamo un fondo di olio, scalogno, peperoncino e il liquido di crostacei e cozze, tenendone da parte un mestolo. Una volta riscaldato, uniamo la salsa, o i pomodori pelati, ed aggiustiamo la sapidità con il sale.

Mentre il sugo e la pasta cuociono, in un bicchiere alto versiamo il mestolo di fumetto, metà dei gamberetti e scampi ed olio a filo. Frulliamo e formiamo una crema.

Ora è tutto pronto: uniamo la pasta al sugo, mescoliamo ed aggiungiamo la crema appena ottenuta.

Poi inseriamo scampi, gamberetti e cozze, con una spolverata di prezzemolo, e possiamo servire.