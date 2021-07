La pasta con le cozze è uno dei piatti più amati ed apprezzati soprattutto durante l’estate. Infatti, è proprio questo il periodo giusto per trovare questi frutti di mare al massimo del loro splendore.

In un altro precedente articolo, abbiamo già risposto all’annosa domanda: “Perché solo in certi mesi si possono mangiare questi frutti di mare?”.

Adesso, però, scopriremo in che modo possiamo valorizzare nel migliore dei modi il gusto inconfondibile delle cozze. Infatti, ecco il segreto degli chef per preparare dei deliziosi spaghetti con le cozze, cremosi e gustosi come al ristorante.

Facciamo un paio di premesse

Nella tradizione italiana, esistono essenzialmente due varianti di spaghetti con le cozze: quelli col pomodoro e quelli senza.

La scelta finale dipende dai gusti personali, ma dopo aver letto questo articolo saremo in grado di fare una pasta cremosa anche senza il pomodoro.

Oltre a ciò, bisogna anche decidere se seguire la tradizione, o i gusti personali, anche nella scelta del formato di pasta. Infatti, la tradizione impone una pasta lunga come spaghetti e linguine, ma nessuno ci vieta di utilizzare anche la pasta corta.

Puliamo e cuociamo le cozze

Preso atto di questi elementi, vediamo come cucinare i nostri spaghetti con le cozze senza pomodoro.

Innanzitutto procuriamoci delle cozze fresche e spurghiamole in acqua salata, replicando l’acqua di mare. Niente di complicato: basterà soltanto disciogliere 35 grammi di sale per ogni litro d’acqua.

Trascorsa qualche ora, eliminiamo le cozze rotte e quelle che vengono a galla in acqua. Dopo di che puliamole, togliendo tutte le impurità dai gusci.

Fatto ciò, riscaldiamo in un tegame olio, aglio ed un pizzico di peperoncino, per chi è amante del piccante.

Versiamoci le cozze, un goccio di vino bianco e copriamo con un coperchio finché non saranno tutte ben aperte. A questo punto togliamole dal fuoco e sgusciamole, tenendone da parte qualcuna per la guarnizione finale.

Filtriamo il sughetto che hanno rilasciato, per rimuovere eventuali impurità, e riversiamolo di nuovo nel tegame insieme alle cozze.

Ecco il segreto degli chef per preparare dei deliziosi spaghetti con le cozze

Siamo giunti nella fase cruciale della preparazione. Scoliamo gli spaghetti molto al dente e versiamoli all’interno del sughetto di cozze. Qui non faremo altro che risottare la pasta aggiungendo di tanto in tanto un po’ di acqua di cottura. Così facendo gli spaghetti assorbiranno tutti i sapori, amalgamandosi in maniera eccellente al sughetto di cozze.

Una volta cotti a puntino, impiattiamo il tutto, facendo colare la cremina e spolverando del buon prezzemolo fresco. Chiudiamo il piatto aggiungendo le cozze con il guscio che avevamo messo da parte.