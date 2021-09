Il lockdown per molti è stato un pretesto per dedicare il tempo alle proprie passioni. Tanti sono diventati bravissimi giardinieri, sviluppando una vera e propria arte. Altri, invece, hanno creato una minipalestra in casa, dove svolgere esercizi di fitness, yoga o ginnastica.

Chi di colpo non è andato più in palestra, si è arrangiato come poteva. Perché l’attività fisica è una componente necessaria per il benessere del nostro fisico. A qualsiasi età sarebbe indicato mantenersi in forma, basterebbero pochi minuti al giorno. È sempre il momento giusto per iniziare qualche esercizio e abituare prima possibile il nostro corpo. Ma anche chi non ha mai praticato sport, con l’aiuto e il consiglio di una persona qualificata ed esperta, può stabilire i primi passi da fare.

Chi non si è mai allenato dovrebbe iniziare con questi esercizi semplici da fare a casa

Oltre a poter praticare delle attività all’aperto, come corsa, bicicletta, camminata veloce, trekking, possiamo anche fare un allenamento facile e veloce a casa. Potremo organizzarci al meglio con il tempo, visto che stabiliamo noi gli orari. Il primo allenamento parte proprio dalla nostra testa. Dobbiamo focalizzare l’obiettivo e mantenere la motivazione alta.

Potremo poi iniziare, con un tappetino sportivo, a fare qualche minuto di riscaldamento. Questa fase è importante per preparare il corpo ed evitare infortuni. Effettuiamo, quindi, un leggera corsa sul posto, dei piccoli salti, anche con l’aiuto della corda. Divarichiamo le gambe e tocchiamo con la punta della mano sinistra il piede destro e viceversa. Svolgiamo il riscaldamento per circa 10 minuti, poi possiamo cominciare a fare questi esercizi.

Gli esercizi dopo il riscaldamento

Il primo esercizio prevede dei salti per 5 minuti, alternando braccia unite sopra la testa e gambe allargate e poi al contrario. Prendiamo fiato e continuiamo a fare una corsa sul posto, tenendo le ginocchia alte, per 5 minuti. Se siamo alle prime armi è bene prendere un po’ più di pause, nello stesso esercizio.

All’interno della settimana sarebbe meglio alternare diversi esercizi, concentrati su varie parti del corpo. Possiamo alternare i classici squat, skip, addominali, torsioni. Il plank è un valido allenamento che coinvolge molti muscoli, se fatto bene. Dobbiamo stare paralleli al terreno, con la schiena dritta, avambracci e punte dei pieni sorreggono il corpo per meno di un minuto.

Ecco, quindi, potremmo iniziare con questi esercizi base e poi, pian piano, aggiungerne altri un po’ più complessi.