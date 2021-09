Dopo le fughe estive in mare o in montagna, in molti abbiamo già ripreso la nostra routine quotidiana. Riaccendiamo anche i nostri televisori e tablet per ritornare alla vita di tutti i giorni.

Ritornano anche le serate passate a guardare un film, con popcorn e patatine a portata di mano. Di certo non potremo perderci le serie tv più attese o le nuove uscite firmate Netflix. Come nello scorso mese, anche a settembre la piattaforma offrirà un palinsesto molto interessante, che attira e incuriosisce.

Con questi nuovi film in uscita su Netflix a settembre rimarremo incollati allo schermo

Afterlife of the Party è disponibile già dal 2 settembre su Netflix. Film commedia, con tratti fantastici, che vede come tema principale l’amicizia tra due ragazze. Ma succederà qualcosa d’imprevisto che sconvolgerà le loro vite.

L’8 settembre arriva in streaming Vinterviken, un film romantico, d’amore. Ispirato al romanzo di Mats Wahl, una giovane coppia vive una storia d’amore meravigliosa, superando le barriere del razzismo e del pregiudizio. Ambientato a Stoccolma, in periferia, i due giovani dovranno affrontare avversità e ingiustizie per poter stare insieme.

Prey è il nuovo film in arrivo il 10 settembre su Netflix. Un genere a metà tra l’horror e il thriller. Un tranquillo addio al celibato diventa, per alcuni amici, una lotta alla sopravvivenza misteriosa.

Il genere cambia con Nightbook, un mix fantastico e horror per ragazzi, visibile dal 15 settembre, tratto dal libro di J.A. White. È un film per tutta la famiglia, un fantasy che ha come protagonista un bambino appassionato di storie del brivido. Intrappolato in una casa da una strega cattiva, insieme ad una nuova amica, dovrà affrontare diverse avventure.

Intrusion, in uscita il 22 settembre, è il nuovo film thriller di Netflix, diretto da Adam Salky. Il trailer è già disponibile online, sembra essere coinvolgente. Un’improvvisa irruzione dentro casa mette in crisi una coppia, a prima vista felice. Da quel momento la donna alimenta una serie di sospetti e dubbi che cambiano l’atmosfera di casa.

Sicuramente con questi nuovi film in uscita su Netflix a settembre rimarremo incollati allo schermo, rimanendo in attesa di altri prodotti spettacolari nei prossimi mesi.

Grande attesa per una pellicola italiana

Non si conosce ancora la data ufficiale, forse il 15 Dicembre, comunque entro l’anno uscirà “ È stata la mano di Dio”, un film di Paolo Sorrentino. Una pellicola drammatica interpretata da Tony Servillo, Luisa Ranieri e un cast tutto italiano, comprese le musiche. Un vero successo al Festival di Venezia 2021, dove avrebbe commosso ed emozionato il pubblico. Ambientato a Napoli, il protagonista è un ragazzo appassionato del mitico Maradona, che vivrà situazioni importanti e commoventi.