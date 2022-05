Gli accessori sono molto importanti per una donna. Hanno la capacità di impreziosire un outfit e renderlo completo. Naturalmente devono essere perfettamente abbinati sia al colore che allo stile dell’abito indossato. Non solo pochette e scarpe, ma anche i gioielli sono fondamentali per completare il look di una donna. Per attirare l’attenzione non è fondamentale utilizzare quelli costosi. Ma possiamo anche comprare dei bijoux dal prezzo più contenuto che, se curati e conservati nella maniera corretta, brilleranno per molti anni.

Quest’estate tutti impazziranno per questi gioielli del passato che tornano di moda e che stanno bene proprio a tutte

La moda è ciclica. Infatti, ci sono dei trend che ritornano sulla cresta dell’onda anche dopo molti anni. Ad esempio, pensiamo alle gonne anni ‘50 che sono tornate di moda e che piacciono sia alle ragazze che alle signore. E i gioielli? Ecco che proprio dai mitici anni 2000 arriva una tendenza molto particolare che spopolerà in estate. Parliamo degli anelli in resina dalle tonalità pastello o dai colori accesi. Il materiale ricorda molto quello dei piccoli ciucci che si appendevano alle collanine o ai lacci delle scarpe. Spesso si trovavano come sorpresa nel sacchetto delle patatine o nelle riviste per adolescenti.

I pantaloni a vita bassa avevano già preannunciato il ritorno di questi anni, ma i bijoux in resina hanno consacrato la loro ricomparsa. Una moda giocosa, colorata e spensierata che ci terrà compagnia durante i mesi estivi. Gli anelli in resina possono essere indossati da tutti e con qualunque tipo di outfit. Inoltre, possiamo trovare questi gioielli nelle forme più disparate.

Come abbiniamo questi gioielli

Possiamo trovare gli anelli in resina firmati dai grandi stilisti, ma comprare anche quelli a prezzi più contenuti. I colori con cui sono realizzati sono davvero infiniti. Le donne più mature, ad esempio, possono abbinare gli anelli in resina ad un outfit più sobrio e semplice. Questo per evitare di avere un look troppo infantile. Quindi puntiamo tutto sul colore vivace degli accessori. Gli anelli in resina, di solito, sono molto vistosi e di grandi dimensioni. Quindi sono perfetti da abbinare ai bijoux in metallo, dallo stile molto minimal. Quest’estate tutti impazziranno per questi gioielli del passato, molto eccentrici, ma che hanno la capacità di rendere particolare anche l’outfit più semplice.

