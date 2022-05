La biancheria di casa è quella che andrebbe lavata con maggiore frequenza. Sia che si tratti di asciugamani che di lenzuola è importante tenere puliti questi capi che stanno a diretto contatto con la nostra pelle.

Se non li laviamo, il rischio è di incorrere in allergie, con annessi starnuti, ma anche possibili irritazioni della pelle. Le lenzuola sporche, infatti, sono un vero e proprio concentrato di batteri che, entrando in contatto con la pelle, potrebbero causare irritazioni.

Inoltre, molti non ci pensano ma anche il materasso andrebbe pulito spesso, perché raccoglie sporco, batteri e polvere. Per farlo, basterebbe conoscere la migliore soluzione per disinfettarlo, eliminando al 100% acari, macchie e sporco.

Gli asciugamani, a maggior ragione, dovrebbero essere sostituiti molto spesso, per diversi motivi. Visto che li utilizziamo per asciugarci, assorbono l’acqua, la quale non si asciuga immediatamente. Questo crea l’habitat di diffusione perfetto per i funghi, che trovano un luogo caldo in cui proliferare. Se non cambiassimo spesso gli asciugamani, tutto ciò finirebbe direttamente sulle nostre mani e sulla nostra faccia. Per questo è importante lavare spesso questi capi.

Asciugamani di spugna finalmente morbidissimi e profumati in 2 mosse con questo ingrediente che neutralizza i cattivi odori

È anche vero, però, che lavare così spesso gli asciugamani potrebbe indurirli. I tanti lavaggi potrebbero causare la rottura delle fibre del tessuto e ciò ne causerebbe l’indurimento. Anche lo stendere gli asciugamani al sole potrebbe causare lo stesso problema. Per questo potrebbe servirci l’ingrediente di cui parleremo oggi. Questo non solo renderà i nostri capi più morbidi, ma rilascerà un delicato profumo su di essi. Inoltre, è totalmente naturale.

Ecco qual è il prodotto che ci regalerà asciugamani come nuove

Quando pensiamo a un prodotto naturale, non può non venirci in mente la camomilla. È proprio questo, infatti, l’ingrediente che riuscirà a restituirci asciugamani morbidi come fossero nuovi. Basterà far bollire 2 litri d’acqua, in cui lasceremo in infusione 4 bustine di camomilla. La proporzione dovrà essere sempre questa.

Quando, poi, la soluzione sarà fredda, la diluiremo con altra acqua, in cui metteremo in ammollo i nostri asciugamani, già lavati. Strizzeremo, poi, i capi e li stenderemo, evitando i raggi solari diretti. Questa sorta di “maschera”, o impacco, ammorbidirà le fibre del tessuto, e l’asciugamano diventerà subito più morbido.

Un altro trucchetto rigenerante per i capi

Un altro prodotto perfetto per riuscire nell’impresa di avere asciugamani di spugna finalmente morbidissimi e profumati è il succo di limone. Per utilizzarlo, dovremo preparare una soluzione con una tazza di succo di limone, diluita in 3 litri d’acqua. Dopo aver lasciato in ammollo i capi per almeno 20 minuti, potremo procedere col normale lavaggio in lavatrice. I capi saranno morbidi e profumati come appena acquistati.

