Un outfit perfetto non è composto solo da un bel vestito, ma anche da una serie di elementi decorativi che vanno a completare il look finale. Questi accessori devono necessariamente abbinarsi perfettamente ai colori e al tipo di abbigliamento. Ad esempio, un vestito elegante necessita di una pochette di piccole dimensioni, da portare a mano o a tracolla. Ma non dimentichiamo l’importanza dei gioielli (bracciali, orecchini, anelli), che possono dare luce al viso e armonizzare la figura.

Naturalmente devono integrarsi in modo perfetto al look. Per attirare l’attenzione ed essere eleganti, non è sempre necessario indossare dei gioielli costosi, come quelli in oro o argento. Ma possiamo anche utilizzare dei bijoux comprati a poco prezzo.

Ecco i rimedi casalinghi per pulire alla perfezione la bigiotteria annerita più qualche consiglio per non farla ossidare

Gli accessori di bigiotteria sono realizzati con dei materiali poco costosi, perciò tendono ad annerirsi facilmente. Soprattutto se li utilizziamo ogni giorno. Infatti, l’aria, il sudore, i profumi e le creme possono accelerare il processo di ossidazione. Ma per mantenere questi accessori come nuovi, dobbiamo necessariamente pulirli molto spesso e averne cura. Il bicarbonato è il prodotto più utilizzato per rendere i nostri bijoux splendenti. È necessario riscaldare l’acqua in un pentolino e versare 1 cucchiaio di bicarbonato. Lasciamo riscaldare l’acqua e immergiamo, per 15 minuti, i nostri bracciali, anelli, ecc. Al termine di questo tempo, asciughiamoli con un panno morbido.

Per pulire la nostra bigiotteria possiamo anche utilizzare del semplice sapone per le mani. Uniamo a questo prodotto un po’ di acqua tiepida e lasciamo in ammollo i nostri accessori. Trascorsi circa 10 minuti, strofiniamo delicatamente, sulla parte annerita, con uno spazzolino. Risciacquiamo e asciughiamo, sempre utilizzando un panno morbido

Un trucchetto per evitare l’ossidazione

Per evitare che i nostri bijoux si anneriscano e subiscano il processo di ossidazione, possiamo passare uno strato di smalto trasparente su tutta la loro superficie. Questa patina proteggerà la nostra bigiotteria. Inoltre, conserviamo questi accessori sempre in un luogo buio e non umido. Ad esempio, non lasciamoli mai in bagno, perché i vapori provocati dall’acqua calda potrebbero rovinarli. Per riporre la nostra bigiotteria, utilizziamo una scatola capiente rivestita di velluto o di una stoffa morbida. Oppure, possiamo utilizzare degli appositi sacchettini. Ecco i rimedi casalinghi per pulire alla perfezione i nostri amati bijoux.

