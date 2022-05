Esistono tanti dolci buoni e veloci, da preparare per rinfrescare queste giornate afose. C’è, ad esempio, chi ama fare dei buonissimi spiedini di frutta avvolti da cioccolato, l’ideale per una merenda fresca e pronta in 5 minuti. Se, però, volessimo andare sul sicuro, preparando un dolce che piace a tutti, dovremmo optare per una fantastica cheesecake.

È deliziosa e si prepara in pochi e semplici passi, ma è buona quanto una torta di alta pasticceria. Una delle ricette più buone in assoluto è quella della cheesecake con mele e guarnizione di cioccolato.

Oggi, invece, ci metteremo alla prova con una versione ancora più colorata della cheesecake, perché utilizzeremo i frutti di bosco. Ecco come prepararla, in questo modo semplicissimo.

Gli ingredienti che ci serviranno

200 grammi di biscotti frullati;

80 grammi di burro fuso;

4 fogli di gelatina;

60 grammi di zucchero;

300 grammi di yogurt greco;

350 grammi di ricotta vaccina;

80 grammi di frutti di bosco;

cioccolato al latte in scaglie;

30 ml di latte.

Prepariamo la cheesecake ai frutti di bosco più buona e veloce di sempre, senza panna e guarnita con deliziose scaglie di cioccolato al latte

Prendiamo i biscotti e tritiamoli con l’aiuto di un frullatore. Intanto, facciamo sciogliere il burro in un pentolino, finché non sarà completamente fuso. Nel frattempo, mettiamo i fogli di gelatina a bagno all’interno di una ciotola.

Ora dovremo prendere uno stampo a cerniera da 18 o 20 cm. Ricopriamolo con della carta forno, quindi passiamo alla preparazione della base della torta. Per farlo, dovremo semplicemente mischiare i biscotti frullati con del burro fuso. Amalgamiamo bene gli ingredienti, fino a quando i biscotti avranno assorbito completamente il burro.

A questo punto potremo versare il composto nello stampo. Con l’aiuto di una spatola o di un cucchiaio dovremo compattare il tutto per formare una base omogenea e ben livellata. Mettiamo tutto in frigo per almeno 45 minuti.

Ora prepariamo la parte cremosa

Per preparare lo strato centrale della nostra cheesecake, avremo bisogno di mischiare lo zucchero, lo yogurt e la ricotta. Per farlo al meglio, potremo trasferire tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola. A parte, scioglieremo in un pentolino 4 fogli di gelatina, aggiungendo 30 ml di latte. Potremo, poi, versare anche questo composto nella ciotola e, solo a quel punto, potremo frullare il tutto aiutandoci con delle fruste elettriche.

Estraiamo, quindi, la base biscottata dal frigo. Sopra questa stessa verseremo il composto cremoso, lo livelleremo con cura e metteremo nuovamente tutto in frigo, per 60 minuti.

A questo punto potremo decorare la torta con i frutti di bosco e, per concludere, delle squisite scaglie di cioccolato al latte. Prepariamo, dunque, la cheesecake ai frutti di bosco più gustosa e fresca, che sarà un piacere per gli occhi ma anche, e soprattutto, per il palato.

Lettura consigliata

Velocissimi biscotti al cocco senza burro e con pochissimo zucchero, da fare in 15 minuti per prendere per la gola amici e parenti