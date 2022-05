Le sfilate di moda, ogni anno, danno il via a nuove tendenze che possono esaurirsi nel giro di pochi mesi o diventare dei veri e propri must have. Spesso ci sono trend che, anche dopo molti anni, tornano sulla cresta dell’onda. Pensiamo agli anfibi anni ‘90 o ai jeans a vita bassa tipici degli anni 2000. Ma ci sono anche quei capi di abbigliamento che non passano mai di moda e che ogni donna conserva gelosamente nell’armadio. Parliamo di alcuni classici intramontabili come una camicia bianca, un blazer, dei pantaloni eleganti, una gonna a tubino. Ma anche dei jeans comodi o una giacca di pelle. Questi classici eterni non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba e sono perfetti per ogni occasione.

Nasconde perfettamente i fianchi larghi questo modello di gonna intramontabile che adoreremo sia a 20 che a 50 anni

Ma c’è un capo di abbigliamento che non passa mai di moda e che ogni anno è il protagonista della bella stagione. Ci riferiamo alla gonna a ruota tipica degli anni ‘50, ma che con il tempo è stata reinventata più volte. Chi non ricorda lo stile bon ton delle ragazze del celebre film “Grease”. Indossavano delle magnifiche gonne super femminili ed eleganti. Un capo di abbigliamento che ha caratterizzato un’epoca, ma che ancora oggi permane nei guardaroba moderni.

La gonna a ruota è molto versatile e può essere indossata ad un matrimonio, ma anche in un contesto più casual. Perfetta ed elegante se abbinata ad un top di pizzo o di raso, impreziosita con un sandalo gioiello e una mini pochette. Ma anche più sbarazzina, se accostata ad una t-shirt (da inserire all’interno) o un crop top. Non dimentichiamo le scarpe. La gonna a ruota è perfetta con il tacco alto, ma anche abbinata a delle ballerine e delle comodissime sneakers.

Chi può indossare questa gonna

La gonna a ruota classica ha la vita alta, ma nel corso degli anni è stata modificata più volte in base alle mode. Se realizzata con dei tessuti morbidi, è perfetta per le donne che hanno il cosiddetto “fisico a pera”, cioè caratterizzate da fianchi arrotondati. Questo capo di abbigliamento valorizza i punti di forza, come una vita sottile, e nasconde perfettamente i fianchi larghi. Ma la gonna a ruota è comunque un capo must have, adatto ad ogni tipo di fisico.

Lettura consigliata

Sono comodi e freschi ma anche eleganti i capi di abbigliamento che tutte le donne dovrebbero avere nell’armadio e indossare d’estate