Le perle sono delle pietre preziose e costose che vengono regalate in occasioni speciali. Un matrimonio, un compleanno, un anniversario, ecc. La loro naturale luminosità le rende eleganti e raffinate. Una volta indossate, esaltano e valorizzano il décolleté, le braccia, il collo e le orecchie. Inoltre, che siano naturali o coltivate, le perle sono degli oggetti preziosi e di rara bellezza. Il processo che porta alla formazione di una perla è davvero affascinante. Pensiamo che la loro nascita è legata ad un meccanismo di difesa da parte del mollusco.

Come pulire e conservare in casa le perle per evitare che ingialliscano e perdano la loro naturale brillantezza

Le perle sono oggetti davvero molto delicati, che devono essere puliti e conservati con cura. Eppure, nonostante tutte le attenzioni, può capitare che ingialliscano e si graffino. Ma perché succede? Spesso non ci pensiamo, ma i profumi che utilizziamo e le creme che applichiamo sul corpo, potrebbero corrodere e opacizzare le nostre perle. Ma anche gli igienizzanti per le mani non sono molto graditi.

Per evitare che questi oggetti preziosi e costosi possano rovinarsi, dobbiamo necessariamente pulirli con attenzione e cura. Per compiere questa operazione delicata, non dobbiamo utilizzare dei prodotti troppo aggressivi ed abrasivi, come alcol, limone e aceto. Vediamo quindi come pulire e conservare in casa le perle. Per evitare ingialliscano, dopo averle indossate e prima di riporle nel loro sacchetto, dobbiamo necessariamente pulirle con un panno morbido (es. pelle di daino) leggermente inumidito. Questa operazione servirà ad eliminare il grasso rilasciato dalla pelle. Ricordiamo di asciugarle per bene poi prima di riporle nella loro custodia. È questo il modo per evitare che le perle perdano la loro luminosità.

Come e dove conservare le perle

Pulire le perle con cura è un’operazione necessaria per evitare che si rovinino. Ma dobbiamo fare anche attenzione a dove e come conservarle. È importante evitare di riporre le nostre perle vicino agli altri gioielli. Essendo molto delicate, rischieremmo di graffiarle. Inoltre, per conservarle perfettamente, utilizziamo sempre un sacchetto di velluto. Non riponiamole in quelli in plastica, perché questo materiale non lascerebbe passare l’umidità e la perla rischierebbe di asciugarsi troppo. Le perle sono molto delicate, ma non lasciamole chiuse in un cassetto. Indossiamole in ogni occasione, perché la loro bellezza aggiunge un tocco di eleganza ad ogni outfit.

