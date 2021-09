Quando abbiamo poco tempo solo una ricetta veloce può salvarci il pranzo o la cena. Anzi, queste brioches sono così gustose che qualcuno le mangerà anche per merenda.

Ci siamo già dedicati agli antipasti di pesce, preparando questo irresistibile rotolo filante al salmone che sta spopolando, gustosissimo ma che rimane comunque leggero. Oggi invece ci dedicheremo a queste piccole brioches salate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il segreto sta tutto nella scelta degli ingredienti. In questa ricetta scopriremo come preparare delle gustosissime brioches salate con speck e noci. La croccantezza delle noci, infatti, regalerà al nostro piatto una nota sfiziosa in più e tutti i nostri ospiti ne andranno matti. Vediamo insieme come prepararle.

Queste velocissime brioches salate con un ingrediente segreto sono gustosissime e pronte in soli 10 minuti

Ingredienti:

200 gr di farina tipo 0;

100 ml di acqua;

1 uovo medio;

circa 7-8 gr di lievito istantaneo;

10 gr di burro o margarina vegetale;

speck in cubetti q.b.;

noci q.b.;

Pepe e sale q.b.;

origano.

Procedimento

Versiamo la farina in un contenitore, e aggiungiamo anche l’uovo e il sale. Mescoliamo con le mani o aiutandoci con l’impastatrice elettrica. A questo punto aggiungiamo il burro e l’acqua, continuando sempre a miscelare.

A parte apriamo le noci e sminuzziamone in piccoli pezzi i gherigli. Aggiungiamo noci, cubetti di speck e origano nell’impasto e mescoliamo ancora una volta.

Lavoriamo l’impasto e, quando non sarà più appiccicoso, iniziamo a separarlo in circa 15 porzioni. Se vogliamo ottenere delle brioches più grandi, basterà ridurre la quantità delle porzioni.

Creiamo delle forme a ciambella, per ricreare la classica forma delle brioches gustose che solitamente si consumano a colazione.

Nel frattempo scaldiamo il forno a 180°. Sistemiamo sulla teglia da forno rivestita le nostre ciambelline e inforniamo per circa 20 minuti. Controlliamo come procede la cottura e aumentiamo i minuti nel forno se le nostre ciambelline non dovessero essere ancora pronte.

Ed ecco che le nostre sfiziosissime ciambelline sono pronte. Queste velocissime brioches salate con un ingrediente segreto sono gustosissime e pronte in soli 10 minuti e sono quindi perfette per chi ha poco tempo.

L’accompagnamento ideale per le nostre brioches

Queste sfiziosità si abbinano splendidamente ad un buon vino, magari rosso, per creare un antipasto straordinario e appetitoso. In alternativa potremo preparare anche queste sfogliatelle che dentro nascondono uno straordinario cuore filante che farà impazzire chiunque.

Approfondimento

Spettacolari spaghetti alle vongole con il segreto del ristorante per renderli straordinariamente cremosi