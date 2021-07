In estate è preferibile non appesantire lo stomaco e la digestione con piatti troppo elaborati e conditi.

Esistono ricette davvero squisite che sono anche leggere e salutari, e che fanno bene alla salute di tutta la famiglia. È proprio il caso del nostro rotolo, ricco di nutrienti e povero di grassi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo modo accontenteremo i gusti di tutti, dagli ospiti più golosi a quelli che ci tengono a restare in forma. Iniziamo subito a preparare questa fantastica ricetta che sta spopolando per le sue infinite qualità.

L’irresistibile rotolo filante che sta spopolando è l’antipasto più sfizioso e leggero dell’estate

Il formaggio è buonissimo, ma spesso è troppo grasso, soprattutto per chi soffre di colesterolo e sovrappeso. Ecco perché abbiamo deciso di inserire in questa ricetta uno dei formaggi più magri, se non il primo in assoluto: si tratta dei fiocchi di latte.

Abbineremo alla bontà dei fiocchi di latte freschi e magri il gusto avvolgente del salmone, necessario all’alimentazione perché ricco di omega 3.

Una ricetta velocissima

Su ProiezionidiBorsa stiamo svelando tantissime ricette veloci e pratiche, perché sappiamo quanto sia faticoso cucinare con il caldo torrido di questi giorni. Ecco perché abbiamo visto come preparare in soli 5 minuti queste piccole delizie di mela con pochissime calorie, o questa sfiziosa caponata estiva.

Per preparare questa ricetta ci servirà un rotolo di pasta sfoglia integrale di forma rettangolare.

Aggiungiamo alcune fette di salmone affumicato, fino a ricoprire l’intera superficie della sfoglia.

Nel frattempo misceliamo una vaschetta di fiocchi di latte con mezzo panetto di formaggio spalmabile e un pizzico di sale. Una volta che questa crema di formaggio sarà omogenea e ben amalgamata, sarà pronta. A questo punto dovremo stenderne uno strato sul salmone.

Ultimi passaggi fondamentali

In ultimo sistemiamo della rucola sulla crema di formaggio, abbondando o limitandone la quantità in base ai nostri gusti. La funzione della rucola è importante perché aumenta la freschezza e ammorbidisce il sapore pastoso del formaggio.

Avvolgiamo il rotolo aiutandoci anche con la carta forno, sigilliamo i bordi, quindi spennelliamo la superficie con un uovo sbattuto.

Disponiamo il rotolo su una teglia e cuociamo in forno preriscaldato a 180° C ventilato per 15-20 minuti. Controlliamo di tanto in tanto la cottura. Solo assaporandolo capiremo perché l’irresistibile rotolo filante che sta spopolando è l’antipasto più sfizioso e leggero dell’estate.

Tagliamo il rotolo a fette e mangiamolo quando sarà tiepido.

Approfondimento

Profumo di mare direttamente a tavola con questi strepitosi antipasti pronti in 5 minuti