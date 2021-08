Quando pensiamo alle “sfogliatelle”, ci viene subito in mente lo scrocchio invitante di uno dei dolci tipici della tradizione campana.

Oggi rinnoveremo un po’ la tradizione, e scopriremo un nuovo modo di intendere le sfogliatelle. Capiremo come preparare le sfogliatelle salate, ripiene di un cuore morbido e filante che farà venire a tutti l’acquolina in bocca. Ci vorranno pochi minuti per prepararle, infatti sono adatte anche per chi ha poco tempo o poca dimestichezza in cucina, così come la torta squisita da fare in 1 minuto. Dopo aver letto questa ricetta scommettiamo che tutti si metteranno subito all’opera in cucina. Iniziamo.

Sembrano delle normali sfogliatelle ma dentro nascondono uno straordinario cuore filante che farà impazzire chiunque

Questa ricetta è davvero semplicissima, anche perché come base utilizzeremo la pasta sfoglia già pronta.

Srotoliamo la nostra pasta sfoglia rettangolare e tagliamola in 3 parti uguali. A parte sciogliamo sul fuoco del burro, che poi spennelleremo sulle strisce di pasta.

Sovrapponiamo le strisce l’una sull’altra, ottenendo un’unica striscia finale alta e spessa.

Arrotoliamo su se stessa questa striscia, facendo attenzione a sigillarne bene anche le estremità. Quindi chiudiamo il rotolo nella carta forno, e riponiamolo in freezer per mezz’ora.

Al termine dei 30 minuti, tagliamo il rotolo in 6 parti uguali, o anche in numero inferiore, in base alla grandezza che vorremo dare alle nostre sfogliatelle. In questo modo ricaveremo dei piccoli rotoli da lavorare e farcire.

Iniziamo a creare la forma delle sfogliatelle. In ogni rotolo spingiamo la parte centrale in avanti, fino a ricavarne un cono di pasta concavo.

Prepariamo il ripieno

Per il ripieno delle nostre sfogliatelle salate potremmo scegliere gli ingredienti che più ci piacciono. Per la nostra ricetta abbiamo pensato ad una mousse di formaggio spalmabile, zucchine frullate con cubetti di mozzarella e strisce di prosciutto cotto.

In alternativa potremmo preparare un ripieno con sole verdure per la versione vegetariana o, al contrario, aggiungendovi altri salumi.

In una ciotola tagliamo le zucchine in parti molto sottili, come fossero grattugiate. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, i cubetti di mozzarella e le strisce di cotto. Potremmo utilizzare anche il cotto spesso, tagliato a cubetti.

Mischiamo il tutto e creiamo un composto uniforme. Inseriamo il composto nei coni di pasta, senza chiudere i bordi delle sfogliatelle.

La cottura

Posizioniamo su una teglia ricoperta da carta forno le nostre sfogliatelle e spennelliamole con dell’uovo sbattuto. Inforniamole in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti, controllando di tanto in tanto la cottura. Se il tempo non fosse sufficiente, dovremo tenere le sfogliatelle in forno per altri 5-10 minuti.

Le sfogliatelle croccanti salate sono un antipasto perfetto e sfizioso. Oltretutto saranno una sorpresa per tutti visto che sembrano delle normali sfogliatelle ma dentro nascondono uno straordinario cuore filante che farà impazzire chiunque.

